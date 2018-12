Obtienen premio por Voluntariado

"Estamos muy emocionados porque este premio económico nos permitirá comprar el vehículo que necesitamos". María de los Reyes Alvarado, fundadora.

La Fundación denominada "Comederos Mariposa", cuyo objetivo es apoyar con ropa y alimento, principalmente a las personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, fue la ganadora al Voluntariado 2018 en la categoría grupal.

La asociación, encabezada por su fundadora María de los Reyes Alvarado, conquistó el primer lugar del evento que congregó a organizaciones, fundaciones y asociaciones altruistas de los 43 municipios en la capital del estado.

Mary, como es conocida la presidenta de la Fundación ganadora, dijo sentirse muy contenta por haber obtenido el primer lugar y haber recibido el premio de manos de la presidenta estatal del sistema DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Mencionó su beneplácito tras haber sido distinguido "Comedores Mariposa" con el primer lugar ya que el premio les permitirá adquirir un vehículo para poder realizar las compras que requieren para poder atender a las personas que apoyan.

"Estamos muy emocionados porque este premio económico nos permitirá comprar el vehículo que necesitamos, ya habíamos tocado muchas puertas pero afortunadamente ya lo vamos a poder comprar", dijo.

María de los Reyes explicó que actualmente atienden a casi 300 personas a quienes les proporcionan de lunes a viernes desayunos gratis además de ropa, en el comedor ubicado en la colonia Pedro J. Méndez.

Agregó que su funciona va más allá de ofrecer desayunos gratuitos a personas vulnerables ya que también los apoyan con zapatos, ropa, útiles escolares, mochilas y todo lo que los niños de la periferia necesitan para ir a la escuela.

Destacó que recientemente festejaron a 15 jovencitas sus 15 años, evento masivo que congregó a las cumpleañeras, familiares y amistades.

"Para poder realizarles su fiesta de 15 años, solicitamos a través del Facebook vestidos, tiaras, cojines, zapatos y recibimos el apoyo de muchas personas y fue así como pudimos realizar ese sueño a las niñas", dijo.

Detalló que para el 23 de diciembre llevarán a cabo un evento que han denominado "Héroes de Reynosa" a través del cual entregarán en las instalaciones de Comedores Mariposa, alimentos, ropa, zapatos y juguetes a los niños que asistan.

La ganadora del Voluntariado 2018, recordó que inició estos trabajos de ayuda a la comunidad más vulnerable, luego de que padeció cáncer de mama y le pronosticaron seis meses de vida.

"Hace diez años me detectaron cáncer de mama y de hecho me retiraron el seno, me sometieron a quimioterapias y radiaciones pero el medico dijo que me quedaban seis meses de vida y en medio de mi dolor yo le pedí a mi Dios que me diera la oportunidad de vivir y que si me concedía ese deseo, dedicaría mi vida a servir a los más pobres y vulnerables, niños, adultos y personas de la tercera edad y así fue como empezamos y aquí seguimos en esta labor" dijo.

Precisó que "trabajamos por amor, por el simple hecho de querer apoyar aquellos más necesitados, queremos que los niños se alimenten bien, para que no se enfermen, que esta navidad tengan un juguete y ropa abrigadora, en fin que tengan una mejor calidad de vida".

Finalmente recordó que si alguna persona desea realizar donaciones de alimentos, ropa, juguetes, zapatos o mochilas pueden acudir a Comedores Mariposa, ubicado en la calle 18 de marzo número 100 en la colonia Ampliación Pedro J. Méndez.