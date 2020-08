Obtienen luz verde para volver a misa

Las personas no fácilmente van a regresar, al menos no tan pronto, yo creo que, aunque nos den permiso de celebrar ya normalmente creo que aglomerarse los templos no Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El obispo Antonio González Sánchez informó que, a partir de esta semana, parroquias en 14 municipios que integran la Diócesis de Victoria obtuvieron "luz verde" para reabrir sus puertas, pero que municipios como Cruillas, Güémez, Padilla, Tula y Victoria aún habrán de esperar indicaciones para poder volver a activarse.

"En el mes de julio vinieron de Coepris, el coordinador estatal y el coordinador regional, y me dijeron que ellos iban a venir personalmente a decirme cuándo iba a poder proceder a abrir los templos", la suspensión de misas dominicales y otras celebraciones religiosas que involucran la concentración masiva de personas se lleva a cabo desde el 19 de marzo, "a mí me dijo el doctor (Óscar Villa) que los templos los podíamos tener abiertos, lo que no podíamos hacer es tener celebración litúrgica con mucha gente".

Según el acuerdo publicado en la edición vespertina del lunes 17 de agosto en el Periódico Oficial de Tamaulipas, los municipios de la Diócesis de Victoria que podrían reactivarse a partir de esta semana son: Burgos, Bustamante, Casas, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina y Villagrán.

Sólo se deberá de permitir el ingreso al 25 por ciento de la capacidad del templo con restricción para mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, a pesar de esto, monseñor González Sánchez dijo que hasta el momento ha sido escasa la afluencia, de entre un cinco y diez por ciento, "para que la gente regrese de manera normal nos vamos a llevar un buen tiempo, la gente está acudiendo, pero muy poquito".

El obispo victorense dijo que ya se han venido realizando algunas ceremonias matrimoniales, sin embargo, indicó que debido a que los salones de eventos deberán de continuar cerrados muchas parejas optaron por retrasar sus bodas a finales de diciembre o principios de enero, "las personas no fácilmente van a regresar, al menos no tan pronto, yo creo que, aunque nos den permiso de celebrar ya normalmente creo que aglomerarse los templos no", recalcó.