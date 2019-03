Obtienen discapacitadas empleo en maquiladoras

Durante el primer bimestre de este año se han logrado vincular a 40 mujeres de entre 18 a 30 años con alguna discapacidad a empresas maquiladoras como parte de un programa incluyente.

Cirina Herrera, presidente de la Asociación Núcleo Solidario de Personas con Discapacidad Productivas, explicó que 32 de ellas ocupan puestos en recursos humanos, control técnico o de calidad, el resto en producción.

"Depende de sus niveles de estudios es que podemos encontrarles un trabajo, pero afortunadamente tenemos egresadas licenciadas o ingenieras muy talentosas y preparadas, es una gran satisfacción muy grande para ellas y para nosotros cuando encuentran trabajo".

En una década y media más de mil personas de esta ciudad fronteriza han conseguido empleo a través de esta convocatoria.

Los dueños de maquilas, directores y supervisores han reportado que estos grupos suelen ser más responsables, activos, estables que aquellos que no enfrentan alguna discapacidad.

"Nos han comentado que las personas que llegan a traer de fuera no son tan responsables como los que pertenecen a nuestra asociación, esto es porque para ellos no es fácil conseguir un empleo, entonces cuando lo tienen lo valoran, no lo sueltan".

Comparado a los niveles de contratación del año pasado, las vinculaciones actuales representan un 50 por ciento más.

En el programa también participan varones.

"Tenemos más de 100 personas que han encontrado empleo en este programa, algunos también están en bancos, en empresas especializadas en sistemas, pero en su mayoría son de maquilas".

Herrera indicó que para este año se estima la creación de 150 nuevos empleos femeninos en maquiladoras.