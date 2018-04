Obtienen 1er. lugar en cuentos de inglés. Triunfan en ´Let´s Write a Story´ 2017-218

Río Bravo, Tam.- Atendiendo el llamado del propósito principal del Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas (MET), como lo es la formación integral de los niños y niñas de primaria y secundaria, se llevó a cabo el concurso "Let´s Write a Story" 2017-218.

El objetivo de esta actividad es el de perfeccionar las competencias de escritura y lectura en inglés de los alumnos a través de la elaboración creativa de cuentos infantiles con la guía, apoyo e intervención directa de sus profesores.

Se alcanzó la cifra récord de participantes, al registrarse 24 mil 667 cuentos elaborados por igual cantidad de alumnos, incrementándose en un 275 por ciento en relación a la participación del ciclo escolar anterior 2016-2017 en el cual se realizaron 8 mil 987 cuentos.

Después de participar en varias etapas con la elaboración de Cuentos en Inglés, iniciando en la fase escuela, alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del Estado llegaron a la Final Estatal del Concurso.

El concurso fue convocado por la Coordinación de Inglés en Educación Básica (CIEB), Subsecretaría de Educación Básica de la SET, con el fin de contribuir al propósito principal del MET (Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas) que es la formación integral de los alumnos, interés del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El día jueves 3 de mayo ambos estudiantes asistirán con sus padres y familiares a recibir su premio en la capital del Estado, la lista se dio a conocer el pasado 22 de marzo de este año.

PRACTICA GIMNASIA

En otras de sus virtudes, Sandra, de 6 años práctica la gimnasia Olímpica con todo el empeño de una profesional, en compañía de sus compañeras de equipo, entrenador y su infaltable orgullosa mamá, este martes tuvieron entrenamiento-ensayo de sus rutinas en el gimnasio Franklin Chanes de esta ciudad.

Ciclo 1

>Cuento: The fish and the stork -El pez y la cigueña-

>Nombre del Alumno: Sandra Yossdith Galaviz Vásquez

>Nombre del Asesor: Miriam Yanine Hinojosa González

>Nombre de la Escuela: Club 20-30 Matutino

>C.C.T.: 28DPR0826C Zona Escolar: 064 Sector: 05

>Nombre del Director: María Elvira Cruz Torres

>Sede: Río Bravo.

Ciclo 2

>Cuento: To help is better -Ayudar es mejor-

>Nombre del Alumno: Jazmín Martínez Acosta

>Nombre del Asesor: Magdalena Rangel Alfaro

>Nombre de la Escuela: Prof. Donaciano Muñoz Martínez

>C.C.T.: 28DPR2329S Zona Escolar: 078 Sector: 05

>Nombre del director: Profr. José Wenceslao Bautista Coronado

>Sede: Río Bravo.