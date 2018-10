Obtiene Márquez quinto título de MotoGP

Marc Márquez supo esperar su momento para imponerse en el Gran Premio de Japón de MotoGP que se disputó este domingo en el circuito Twin Ring Motegi y con ello logró su séptimo título mundial y el quinto en la categoría de MotoGP con apenas 25 años, el más joven de la historia en conseguirlo.

Ahora el español asciende en la exclusiva lista de los diez primeros pilotos que acumulan más títulos mundiales.



A ello ayudó el error que cometió Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), fruto de la presión a la que le sometió el español, quien en la penúltima vuelta se fue por los suelos y le entregó en bandeja el título a Márquez. Aunque todo pundonor, recuperó la moto y aún pudo atravesar la línea de llegada en la decimoctava posición.



Dovizioso no falló en la salida, en la que se llevó tras su estela al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17), pero tampoco lo hizo Marc Márquez, quien en la primera curva y por dentro superó a todos su compañero de fila -Cal Crutchlow y Andrea Iannone- y al francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), para doblegar al piloto de sus antípodas antes de concluir el primer giro.



La carrera volvió rápidamente a su guión inicial, con Dovizioso marcando el ritmo y Márquez, que llegó a pisar la tierra para mantenerse líder, y Crutchlow tras él.



Dovizioso pareció reaccionar pues en el decimoctavo giro marcó la vuelta rápida de carrera para intentar escaparse, pero Márquez estaba pegado a él a escasas dos décimas y solo Cal Crutchlow "pagó" ese tirón del italiano para quedarse descolgado y ser alcanzado por Iannone, con el que formó la pareja perseguidora.



Una vuelta después, en la decimonovena, nuevo récord de vuelta rápida, primero de Dovizioso y después de Márquez, que ya dejó claro que iba a pelear por la victoria y el título hasta el final, con lo que el discurso de "si no es ahora será en la siguiente" parecía quedarse en el "limbo".



Un vez más, en el vigésimo primer giro, en la curva nueve, Marc Márquez se volvió a meter por el interior y esta vez sí logró mantener el liderato frente al ataque de Dovizioso.



A tres vueltas del final Márquez había conseguido, por primera vez, ser líder de la carrera. Quedaban tres vueltas pero Dovizioso iba, literalmente, pegado a él.



"Dovi Out" se leyó en la pizarra de Marc Márquez al principio de la última vuelta, el italiano se cayó en la curva diez intentando aguantar el ritmo del español que, tras ver el mensaje hizo un gesto con la cabeza, ya se tomó la última vuelta con calma para que nada empañase su séptimo título mundial, el quinto de MotoGP.



Junto a Márquez acabaron en el podio el británico Cal Crutchlow y el español Alex Rins, con Rossi en la cuarta plaza por delante de Bautista, Zarco, Viñales y Pedrosa.



Pol Espargaró (KTM RC 16) finalizó en los puntos, decimotercero, y Jordi Torres (Ducati Desmosedici GP16) fue decimoséptimo.