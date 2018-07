Obtiene empresaria contratos con Calderón y Peña por 33 mil mdp

Ciudad de México

A través de su empresa Six Sigma Networks México, S.A. de C.V., la empresaria María Asunción Aramburuzabala Larregui, actual vicepresidenta de la junta directiva de Televisa y Grupo Modelo, consiguió contratos por una suma superior a los 19 mil millones de pesos, tan solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con información obtenida vía Méxicoleaks y publicada por Claudia Ocaranza y Ricardo Balderas, dicha empresa, dueña de la marca KIO, que brinda servicios de tecnología de la información, ofrece una gama de servicios y soluciones para los sectores público y privado en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana y España. No obstante, en 2015 la calificadora Standard and Poor´s (S&P) evaluó los bonos de Six Sigma como "basura".

Entre 2006 y 2018, con los gobiernos del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto, Six Sigma y sus subsidiarias han ganado 32.8 mil millones de pesos en licitaciones públicas.

Con la administración del primero (2006-2012) obtuvo 12 mil 892 millones 656 mil 281.66 pesos, mientras que con la de Peña (2013-2018) se embolsó 19 mil 821 millones 164 mil 965.59 pesos. En contraparte, su competencia, Oracle Corp, empresa de reputación internacional y con filial en México, solo obtuvo contratos por poco más de 2 mil millones de pesos en el mismo periodo.

En total, la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le otorgó 35 contratos, de los cuales 19 fueron por adjudicación directa, 10 como licitaciones públicas que ganó la empresa y cinco por invitación a tres participantes o más. Todos ellos en el ramo tecnológico, según el texto de Poder, movimiento ciudadano para la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina.

El texto precisa que el fin de las contrataciones con el gobierno habría sido el declive de Six Sigma, posicionada para aprovechar "el crecimiento" como mayor proveedor de servicios de tecnología de la información en México, pese a que la calificadora S&P degradó a los bonos de la empresa tecnológica de la mujer más rica de México por debajo de la categoría habitual.

DISPUTAN LICITACIÓN

Según la información escrita por Ocaranza y Balderas, el titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2015, Aristóteles Núñez, invitó a Six Sigma e IBM a concursar por una licitación de un contrato de ocho mil 500 millones de pesos (sin IVA) para modernizar el sistema aduanero. Dicho contrato sería el más ostentoso en manos del priismo.

Se trata de una operación aduanera que puso en tela de juicio los procesos de licitación del gobierno federal debido a su apelación en tribunales.

El mismo año que la calificadora S&P usó una mala nota para la empresa de Aramburuzabala, ésta concursaba para obtener la licitación del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). Pero el caso se judicializó debido a las múltiples quejas recibidas durante las juntas aclaratorias donde los ofertantes exponían sus inconformidades; la dependencia convocante tuvo que suspender el concurso en lo que transcurrían los procedimientos legales.