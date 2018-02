Obstruyen en paso a peatones

Valle Hermoso, Tam.- Una construcción sobre la banqueta se esta llevando a cabo en la calle segunda e Independencia de la zona centro de la ciudad, impidiendo el paso a los peatones y sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.

"Desconocemos sí tienen permiso de construcción o no, pero no es correcto que se pongan a construir algo sobre la banqueta, pues es pasada de las personas que caminando van o vienen a sus trabajos" dijo un vecino del sector, quien pidió que no se publicara su nombre.