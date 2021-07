Obstruyen accesos y sesión del Senado

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, dijo que legisladores de Morena se negaron a debatir los temas que estaban agendados, como la intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral y el aumento de la violencia política en las campañas.

Aseguró que estaba agendado el debate sobre los ataques a los candidatos y candidatos, luego del asesinato de Alma Rosa Barragán, quien buscaba la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, por MC.

"¿Será que Morena autoboicotea la sesión para que no haya debate? Están perdiendo en las encuestas y están desesperados. Pero no van a detener a los legisladores que defendemos a México de la irresponsabilidad de @lopezobrador. No nos van a callar", advirtió la senadora panista Kenia López.