Obstruyen acceso a la Invasión 2000

Río Bravo, Tam.- La mañana del viernes, residentes de colonia Invasión 2000, encabezados por las lideresas Reina Coronado y Esperanza Coronado, denunciaron que particulares se apoderaron de uno de los dos accesos-calle con que cuenta la colonia, lo que trunca el tráfico vehicular en ese sector al extremo oriente de la ciudad.

Según el relato de las afectadas, todos los residentes de ese sector que deseen utilizar el acceso a la altura de “la estación de ferrocarril”, ya no lo podrán hacer, pues unas personas, cuyos nombres desconocen, se apropiaron del paso, en donde cercaron y ya construyen una casa de madera.

“Alguien se plantó en una calle, no queremos eso porque es pasada...tienen una casita...no es justo, ya le dije al presidente (de colonia) y no hace caso. Lo pusimos de presidente y agachó la cabeza, nos dijo que no podía hacer nada”, asentó Reina Coronado, quien demandó: “queremos saber, quién les dijo que se pusieran ahí”, explicó.

Las inconformes quienes reprocharon la inmovilidad del presidente de colonia, detallaron que fue apenas hace algunos días, que los paracaidistas acapararon ese espacio de 10 metros de ancho, perjudicando no solo a automovilista, sino a motociclistas, ciclistas y peatones, sobre todo a madres de familia que llevan todos los días a sus niños, a las escuelas que se ubican a espaldas de la Invasión 2000 sector III.

Ambas amas de casa, pidieron ayuda a las autoridades locales, para que se deslinden los espacios comunes, de acuerdo al plano que tienen en su poder los colonos.

Esperanza y Reina Coronado de colonia Invasión 2000 sector III, denunciaron el acaparamiento de uno de los dos acceso al sur.