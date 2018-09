Obstetras guardianes de las embarazadas

Alejandra Soto tiene 20 años de edad y casi cinco meses de embarazo: todo ese tiempo tuvo sin acudir al médico, no tuvo control prenatal, poniéndose en riesgo junto al bebé.

Se dio cuenta en forma tardía que estaba embarazada, ya que su periodo no es siempre regular, por lo que comenzó la búsqueda de ayuda con una ginecóloga obstetra.

"Entre amigos y conocidos me recomendaron a un médico especialista para que me diera seguimiento y actualmente ya estoy acudiendo a mis citas, a mi control prenatal, sé que me salté muchas etapas, pero ahora me siento más segura, aunque falten dos meses, ahora tengo apoyo médico", dijo.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, contra las Mujeres 2013-2018 explica que la mortalidad materna se da en 43 defunciones por 100 mil nacidos vivos, con contrastes por entidad federativa.

Las causas de la mortalidad materna son prevenibles, el riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio es mayor en las adolescentes, el aborto representa la quinta causa de mortalidad materna.

Un problema casi desapercibido es que 46.2 por ciento de los nacimientos de mujeres de 20 a 49 años son cesáreas programadas y 25.7 por ciento por urgencias refiriendo que en los 12 últimos años el número de cesáreas se ha incrementado en 50.3 por ciento.

Un obstetra atiende a la mujer desde el embarazo, el período que abarca desde el parto y hasta que la mujer vuelve al estado que tenía antes de la gestación.

Además atienden padecimientos como la preclamsia, que es la hipertensión arterial y proteinuria y los mismos síntomas en la eclamsia, que puede poner en riesgo la vida de la mujer y el bebé.

La cantidad de partos ha crecido, aunque entre menores de los 18 años, ya que anualmente nacen un promedio de cuatro mil niños, de los cuales el 30 por ciento son prematuros, labor que realizan los médicos especialistas en el tema.

"Cuando son embarazos de alto riesgo y se detecta, son enviados a segundo nivel para que la menor sea tratada y valorada adecuadamente, con su control prenatal, se hacen demás estudios de primer contacto, de laboratorio, ultrasonido y se envía para control, los médicos ginecólogos obstetras, son indispensables para atender a las mujeres de cualquier edad", dijo Omar Nelson González Cepeda, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 en Reynosa.

Recalcó que la labor que hacen los obstetras en la ciudad es invaluable, porque cuidan el trabajo de las mujeres, del producto y les dan seguimiento para que la mujer pase todo el proceso y si se dan complicaciones evitar que se salgan de control.

De acuerdo a la OMS

>Cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.

>Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo.

>La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres.

>En comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.

>La atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos.

CUIDAN A LAS MUJERES. Los médicos obstetras cuidan la salud de la mujer, atendiendo casos de riesgo, con la meta de evitar muertes maternas.