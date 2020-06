Obstaculiza Sener apertura eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.

La competencia en el mercado de generación eléctrica es imposible, pues hay barreras a nuevos generadores y la CFE define acciones que le tocan a la autoridad, afirmó Alejandra Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

"El mandato constitucional para el sector energético es que debe prevalecer un régimen de competencia en generación y suministro de electricidad y la política que estamos impugnando, entre todas las reglas o barreras que imponen... hacen imposible que haya competencia", expresó en entrevista.

Añadió que esas barreras van desde comprometer el acceso a la red de transmisión hasta posibilitar que CFE defina acciones sobre cómo debe funcionar ésta, facultad que no le corresponde.

Es relevante que la Suprema Corte se pronuncie, en la controversia constitucional que interpuso contra la política de confiabilidad, sobre los límites de la Secretaría de Energía (Sener) para imponer ésta sobre la competencia en generación de electricidad, dijo.

"La Función Pública comentó que la confiabilidad del sistema eléctrico está por encima de cualquier interés; nosotros decimos que la Constitución habla de varios principios que se deben cumplir al mismo tiempo.

La confiabilidad del sistema es uno, la seguridad es otro y también se tiene que cumplir el principio de competencia", subrayó.

La confiabilidad del sistema no se contrapone a la competencia o a la posibilidad de que se generen energías limpias, y están como ejemplo España, Inglaterra y EU, dijo.

"Ahí los sistemas eléctricos funcionan, no hay apagones y además producen energía barata", comentó. Miguel Flores Bernés, ex comisionado de Cofece, afirmó que la controversia que interpuso Cofece tiene un alcance limitado, pues no se puede pedir que la Corte determine la inconstitucionalidad de manera directa.

"La controversia es cuando invaden sus facultades (de Cofece), pero la acción de inconstitucionalidad se da cuando se viola la Constitución, y aunque no hayan invadido facultades pueden iniciar un procedimiento para que la Corte lo declare inconstitucional".

Daniel Salomón, asociado de la firma González Calvillo, dijo que el recurso es una señal de que la Cofece asume un papel activo en defensa de un mercado energético eficiente y sin barreras a nuevos proyectos a través de ciertas acciones del Gobierno.

Severo López Mestre, socio de Galo Energy, comentó que no se puede dejar pasar una regulación que atenta contra la competencia.