Obstaculiza notificarles el cambio de domicilio

Cd. Victoria, Tam.- A tres meses de la celebración de la jornada electoral del dos de junio ya se cuenta con alrededor de once mil 570 ciudadanos notificados y capacitados quienes servirán como funcionarios de casilla, en ese sentido la consejera presidente del Consejo Local del INE, Olga Alicia Castro Ramírez, indicó que en comparación con el proceso electoral 2018 esto representa un avance.

"Creo que ya podríamos decir que vamos como en un cincuenta por ciento de los ciudadanos que requerimos para que integren las casillas", para esta ocasión se espera la integración de 4 mil 628 mesas directivas de casilla en toda la entidad, es decir, elevado a cinco funcionarios por casilla (presidente, secretario, escrutador y dos suplentes) se requerirá la capacitación de 23 mil 140 ciudadanos.

No obstante la meta de notificación y capacitación para este año son alrededor de 36 mil de los 338 mil ciudadanos que resultaron insaculados semanas atrás, "como principal motivo de rechazo tenemos cambios de domicilio, digamos que no lo tomamos como un rechazo sino como una imposibilidad material, eso es lo que tenemos como una de las mayores causas por las cuales un ciudadano no participa".

La maestra Castro Ramírez aclaró que hasta el momento no se han detectado focos rojos por inseguridad como causa de rechazo de la ciudadanía para participar como funcionario de casilla en este proceso electoral. A la par en los nueve consejos distritales del INE se están llevando a cabo recorridos para elaborar las propuestas de instalación de casillas.