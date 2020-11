Obsoleto 50% del transporte urbano que circula en Reynosa

Antes de la pandemia del Covid-19 teníamos pensado comprar hasta 200 unidades de modelo 2018 o 2019". Eduardo Chávez, Asesor del GUCH

Cada vez se hace más urgente la modernización del servicio de transporte colectivo en Reynosa, pues por lo menos el 50 por ciento de las unidades -microbuses-, no cumplen con la norma de vigencia por modelo, por lo que deben ser reemplazadas con urgencia por otras unidades más recientes que garanticen un mejor servicio y mayor seguridad al pasajero.

...Pero para lograrlo, los concesionarios requieren de un crédito global de 500 millones de pesos.

El parque vehicular está conformado hoy en día por 1,115 autobuses con permiso oficial, pero también hay aquellas que no tienen documentos -concesión- que avalen su circulación y sin embargo prestan servicio.

Además hay varias de la década de los 70´s y 80´s que operan sin problema alguno.

Son 48 las rutas existentes actualmente y se cubren con ello la gran mayoría de las colonias que hay en la geografía municipal.

LOS FRENA PANDEMIA

Sobre el tema se recabó la opinión del asesor jurídico del Grupo Unido de Choferes, Eduardo Chávez Uresti, quien dijo que efectivamente la mitad del parque vehicular debiera renovarse y recordó que antes de la pandemia del Covid-19, ´´ya estábamos en platicas con agencias automotrices con el fin de renovar algunas rutas -10- a través de un programa de re potencialización de unidades, lo que consistía en entregar a la empresa la unidad modelo 2,000 o 2004 y nos vendían unas 2018 o 2019´´.

Se proyectava comprar 200 unidades, pero al final de cuentas todo se vino abajo. En sí, el camión sería tomado en unos 150 mil pesos, más 400 mil daría 550 mil pesos y el resto a pagar en mensualidades.

Adquirir un camión nuevo costaría aproximadamente un millón 200 mil pesos.

MÁS DE 500 CAMIONES deben ser retirados de circulación de 48 rutas... pero hacerlo requiere de una inversión superior 500 millones de pesos y no tienen aval

TRATO DIRECTO

"Para la compra no se tendría apoyo financiero de parte de ninguna instancia gubernamental ni de institución bancaria alguna, sería un trato directo con la empresa automotriz", indicó Chávez Uresti quien comentó que efectivamente el 50 por ciento de las unidades en circulación debieran sustituirse por otras de modelo más reciente para darle mejor servicio, mayor comodidad y seguridad al pasajero.

Señaló que el gobierno del estado otorgaría el aval para realizar la compra, algo que para nosotros es importante.

...Y los millones ¿de donde?

Rodolfo García Cruz, titular de Transporte Público en la ciudad de Reynosa, coincidió con el líder del GUCH en que los camiones nuevos costarían aproximadamente un millón 200 mil pesos.

También existe la opción de comprar unos traídos de lado estadounidense pero que tendrían que fronterizarse por lo que se estima en total costaría al permisionario aproximadamente 300 mil o 400 mil pesos cada unidad.

Esta opción saldría más barato, menos oneroso para los propios concesionarios que tendrán que traer vehículos que sean nueve años atrás del último modelo, puntualizó.

LO OFICIAL

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Rodolfo García Cruz, titular de Transporte Público en la ciudad, del total del parque vehicular de camiones de ruta que operan en la ciudad y que es de unos 1,115 de los cuales operan actualmente por la pandemia, unos 600 o más, el 70 por ciento se apegan al requisito del modelo del que deben ser las unidades y que es del 2011 en adelante. El restante 30 por ciento, no.

Reconoció que hay algunas de modelo viejo y que por lo mismo no acuden a la Revista Mecánica, pero va a llegar el momento en que dejarán de circular porque no les será costeable pagar multas y otros trámites que deben hacer y que no hacen y por ende perderán la concesión. De esas, pocas serían las que están operando todavía.

El 70 por ciento de los camiones de ruta sí cumplen con el modelo, el 30, no, por lo que deben modernizarlos". Rodolfo García, Transporte Público