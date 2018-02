Obsesión viene a levantarles el rating

Los luchadores regiomontanos no pueden faltar cada domingo en el cuadrilátero de la Arena Coliseo de esta frontera y Obsesión es uno de ellos. Este polémico rudo no tiene pelos en la lengua y aseguró que con mucho gusto viene a levantarles el rating a los gladiadores de casa. Además, dejó muy en claro que no usa mascara porque su rostro no la necesita.

“No tengo nada en contra de los luchadores de Reynosa, me han tocado muy buenos rivales pero no tienen el plus como un luchador regiomontano, les vengo a dar el atractivo visual a la gente de Reynosa, para ser luchador primero hay que parecerlo, ¡aquí hay unos que tienen cuerpo de perro!… yo no estoy feo así que para qué esconderme detrás de una mascara”, comentó en su más reciente visita.

Los promotores han confiado en su calidad y la afición de Reynosa está al pendiente de todos sus movimientos ya que se considera una figura.

“Muy contento de venir a Reynosa, ya me siento como en casa, hemos estado trabajando desde que empezó el año en la Arena Coliseo, también tuve la oportunidad de pisar la Arena JUBA, esperamos cerrar el año con broche de oro en esta ciudad.

La gente al principio me apoyaba como técnico, luego me cambié al bando rudo y como que no sabían si apoyarme o no pero pase lo que pase siempre están al pendiente de mi”, afirmó el gladiador de 22 años de edad.

Por el momento Obsesión no tiene una lucha de apuestas en puerta pero lanza una amenaza para todos los protegidos de Panther Promotions.

“Quiero recuperar mi cabellera en contra de Perfil que fue contra el que la perdí, pero bueno por ahora tengo que dejar eso a un lado, me caen mal los consentidos y yo veo que aquí le dan mucho vuelo a Imagen, Magnifico, etc, a todos esos consentidos, no voy a descansar hasta quitarles las máscaras o cabelleras”, dijo.

Obsesión fue derrotado junto a su paisano Toscano el pasado domingo en la lucha estelar en contra de Magnifico e Imagen II.