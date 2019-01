Obrador rechaza observador ciudadano

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró innecesaria la presencia de un observador ciudadano en la comisión gubernamental que se encargó de concretar la compra de 571 pipas para fortalecer el transporte terrestre de combustibles.



El Mandatario consideró que para garantizar transparencia en la adquisición se incorporó a dicha instancia a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.



"¿Debió incorporarse a un ciudadano?", se le preguntó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.



"No, porque con la Secretaría de la Función Pública consideramos que era suficiente", respondió.



Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pidió al Gobierno federal participar como observadora en la compra.



A través de una carta dirigida al Presidente, solicitó ser parte de la comisión de consultó con fabricantes nacionales y extranjeros.



López Obrador sostuvo que no fue necesario realizar una licitación para la compra de las pipas, por un total de 85.39 millones de dólares.



La adquisición directa está justificada, ya que se trata de atender una emergencia, aseguró.



"Cuando se trata de una emergencia, se puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera. Esto demanda de prontitud y como no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos, por eso se actúa como se hizo".



El político tabasqueño refirió que se realizaron consultas con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que ofreció la posibilidad de contar con las unidades hasta marzo.



Este fin de semana, un grupo de funcionarios federales viajaron a Nueva York a concretar la compra de 571 pipas de diferentes capacidades para el transporte de combustible.



El contrato fue firmado con cuatro empresas, que entregarán las pipas entre el 4 de febrero y el 29 de marzo.



Las compañías son Navistar México, Traylfer, Friehauf y Detroit Diesel Allison/Daimles.



Los vehículos tendrán una capacidad de 116 mil barriles diarios y la expectativa del Gobierno federal es que puedan realizar dos viajes al día para garantizar el traslado de más de 200 mil barriles por carretera.



Por seguridad, el Presidente adelantó que las pipas, bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, serán escoltadas por elementos de fuerzas federales.