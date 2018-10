Obrador: Perdono a quienes me robaron Presidencia

Andrés Manuel López Obrador afirmó que perdona a quienes lo han ofendido y le robaron dos veces la Presidencia, pues lo suyo no es la venganza sino que busca transformar al País.

"Me ofendieron en muchas ocasiones, bueno, nos robaron dos veces la Presidencia. A todos esos los perdono, porque yo no estoy pensando en lo que me hicieron hacia atrás, estoy pensando hacia delante, yo lo que quiero es que nuestro querido México salga adelante.

"Dicen algunos 'ni perdón ni olvido', los respeto mucho, pero yo digo perdón sí olvido no, vamos hacia delante", dijo.

En su mitin en Ciudad del Carmen, el Presidente electo afirmó que no va a meter a la cárcel a ningún político ni a perseguir a ningún corrupto, porque, como quedó demostrado con Carlos Salinas, señaló, eso no sirve de nada.

"En el gobierno de Salinas entrando entrando metió a la cárcel a dos o tres y todo mundo a aplaudir, ¿y qué sucedió? Se dedicó a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares extranjeros y ahí empezó toda esta debacle que ha llevado a la gran crisis de México", dijo.

"Yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a ningún político, vamos a cambiar las cosas de verdad, acuérdense: luchamos para lograr una transformación, ya a un lado la politiquería", añadió.

El tabasqueño insistió en una reconciliación nacional y resaltó que desde que ganó la elección no se ha confrontado.

"¿Que es más importante, meter a la cárcel a un político, andar persiguiendo a políticos corruptos o transformar a México?", planteó.

Las expresiones del tabasqueño se suscitaron ante los gritos de sus seguidores en contra del Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. "¡Fuera, Alito! ¡Fuera, Alito!"", decían.

En el mitin acompañaron a López Obrador su próximo Canciller, Marcelo Ebrard, la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el gobernador electo de Yucatán, Adán Augusto López.