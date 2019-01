Obrador: No caeré en provocaciones con Ejercicio Zapatista

CIUDAD DE MÉXICO.

El Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no me va a "cucar" (provocar), afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien respondió con un amor y paz, así como una apertura al diálogo a dicho movimiento, que declaró en días pasados que enfrentará al mandatario nacional.

"Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahorita, no vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va haber respuesta, amor y paz", respondió el Presidente.

En conferencia de prensa mañanera, el Ejecutivo federal expresó su respeto por los planes, programas y decisiones del EZLN, pues "vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura".

"No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo, queremos la paz y la reconciliación. Pueden haber diferencias pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito", dijo.

Reiteró estamos abiertos al diálogo, pero tampoco -sostuvo- le preocupa al gobierno federal esa posición.

Aclaró que tampoco tiene conflictos con el subcomandante Galeano, antes Marcos.

"Lo vi cuando estaba yo por entrar a dirigir el PRD (Partido de la Revolución Democrática), en San Cristóbal la última vez. Antes lo vi en Guadalupe, Tepeyac. Lo he visto dos o tres veces. Pero no tengo ningún problema con él ni con ningún dirigente del zapatismo, ni con dirigentes políticos ni sociales, no tengo problemas con nadie", enfatizó.