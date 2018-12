Obrador anuncia a Margarita Ríos como directora del SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento de algunos de los integrantes de su equipo de trabajo, y aseguró que está consciente de su responsabilidad como jefe de Estado, por lo que toma en consideración todos los elementos sobre su seguridad, aunque no percibe ninguna amenza.

Durante la tercera conferencia mañanera que se realiza en Palacio Nacional, informó que Margarita Ríos es la nueva directora general del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y presentó a Adelfo Regino como director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Subrayó que toda acción y programa del gobierno tendrá como población preferente a las comunidades indígenas.

Al responder a cuestionamientos sobre la mujer que logró evadir los filtros de seguridad de Palacio Nacional y entró a la conferencia como supuesta periodista, el presidente López Obrador llamó a Daniel Asaf, quien se encontraba en el salón donde se realiza las conferencias de prensa en Palacio Nacional, para presentarlo como director de la Ayudantía que se encarga de su seguridad.

Asaf, detalló el mandatario, está al frente de 10 hombres y mujeres que son profesionales, hay ingenieros, comunicadores que lo cuidarán al igual que lo hace el pueblo y los militares, que son pueblo uniformado, y aclaró: "No quiero que me cerquen, no quiero que me impidan mantener la comunicación con los ciudadanos".

Explicó que se analiza cómo se garantizará su seguridad, aunque indicó que no observa ninguna amenaza. Expuso que se procede con precaución por la responsabilidad que tiene, puesto que ya se lo han planteado amigos, familiares, y miembros de la sociedad civil, tanto por el afecto personal, como por la responsabilidad de Estado que tiene: "Eso lo tengo muy presente".

"Yo no siento, no percibo ninguna amenaza. De verdad, creo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. De todas formas, debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos, por la responsabilidad", dijo.

Sobre la reunión con los gobernadores, precisó que se les informó que se harán las transferencias de recursos federales de conformidad con la ley, y hay un estimado de incremento de las participaciones federales por el orden de 10 por ciento nominal y del siete por ciento real, lo que se traducirá en más recursos para estados y municipios.

Se trató de una buena reunión donde hubo entendimiento, consenso, y pleno acuerdo en temas que tienen que ver con el presupuesto y seguridad, y acordaron trabajar de manera conjunta para sacar adelante al país, indicó.

López Obrador agregó que ya existen los nombramientos en cada coordinación y se decidió que los secretarios técnicos sean nombrados por la Secretaría de Seguridad a cargo de Alfonso Durazo, puesto que el tema de seguridad no está desligado de los programas de bienestar.

Abundó que es fundamental el crecimiento económico, la generación de empleo y la atención de la juventud, por ello, el programa de jóvenes tiene que ver con la seguridad, porque es darles trabajo y estudio para que no caigan en la tentación de conductas antisociales.

Al referirse al avión presidencial, comentó que se envió a California para mostrarlo a posibles compradores, ya que cada año hay que presupuestar cerca de 500 millones de pesos para su pago.

Dijo que aún falta por vender algunos aviones y helicópteros que eran usados para el traslado de funcionarios y representan un gasto de 420 millones de pesos anuales, todo eso se terminó. El propósito fundamental es vender toda la flotilla y poder usar el hangar para mejorar los servicios en el aeropuerto capitalino.

El Ejecutivo federal manifestó que en el caso de los vehículos blindados, no se usarán en la Presidencia de la República, todo eso pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Todo lo que era el Estado Mayor, instalaciones, desde luego, los elementos, pasan a formar parte de la Secretaría de la Defensa", informó.

Durante la conferencia, Rodolfo Macías, quien se acreditó como reportero de San Antonio Newspaper, solicitó apoyo para los indígenas mexicanos, y le pidió que en la consulta que realizará próximamente con el INE, incluya que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el pueblo.