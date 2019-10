Obligan Borregos a un tercer juego de serie final de playoff

Julio Zorrilla pegó hit salvador para mandar al plato a su compañero Santos Arenas y guiar a Malena Viajes en dejar tendidos en el terreno a los Borregos por pizarra de 14-13, obligando a un tercer encuentro de la serie final de playoff en la letra D3 del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos.

Los rojos batearon a la hora cero al sacar provecho de la muerte súbita y en el cierre del octavo rollo la pizarra no les favorecía al son de 11-13, pero un error del tercera base le abrió la puerta a los hits remolcadores espalda con espalda que dieron Arenas y Mario Hernández, posteriormente Alejandro Hernández recibió pasaporte y el zurdo Zorrilla pegó línea que encontró el hueco para producir la rayita de la diferencia.

Zorrilla no había tenido un buen partido con el bateo al no hacer daño en sus cuatro oportunidades, pero bien dicen que no hay quinto malo y termino por convertirse en el héroe, mientras sus compañeros Eduardo Martínez, Edgar Teniente y Rolando Vargas colaboraron con el triunfo al pegar respectivos cuadrangulares.

El tercer enfrentamiento está rolado para este domingo a las 9:00 de la mañana en el campo Veteranos 1.