Obligan a bancos a devolver cargos no reconocidos

Por ley, a partir de marzo de 2019, los bancos que operan en México deberán devolver a sus clientes cargos no reconocidos en operaciones con tarjetas de débito en un plazo de 48 horas, según las nuevas disposiciones publicadas este miércoles en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.

Con estas disposiciones, se homologa el trato que daban los bancos a las reclamaciones de cargos no reconocidos, ya que anteriormente sólo se devolvían en dicho plazo a usuarios de tarjetas de crédito.

Según lo publicado por Banxico, para que un cliente pueda recibir la devolución de una operación no reconocida deberá levantar la queja en un plazo no mayor a dos días. A partir de ahí, el banco solamente podría hacerle el cobro si demuestra que fue el usuario el que realizó la operación.

Entre otras modificaciones que operarán en el mercado de tarjetas de débito, destaca que los bancos no podrán bloquear su uso para el pago de cualquier servicio, incluidas compras por internet.

"La institución que administre una cuenta de depósito a la vista deberá permitir al tarjetahabiente respectivo utilizar la tarjeta de débito correspondiente para realizar pagos de cualquier tipo, como pueden ser para adquisiciones de bienes o servicios, amortizaciones de créditos o pagos de impuestos, entre otros", según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Con dichos cambios, las Instituciones tendrán prohibido bloquear el procesamiento de transacciones realizadas con tarjetas de débito, excepto en los caso en que el cliente lo determine.

Ante la vulnerabilidad al fraude al que están expuestas las tarjetas de débito, resalta también el reforzamiento en la seguridad que dispuso el Banco de México. Ante ello, el instituto central obliga a los bancos a utilizar dos elementos de identificación de los clientes.

Así, el banco central propone que se usen al menos dos elementos de autenticación en el uso de los plásticos, donde además del número de identificación personal, NIP, o frase de seguridad, chip o un dispositivo móvil asociado a la operación con tarjeta, como el token, se solicitará también el reconocimiento de un elemento físico característico del usuario, como la huella dactilar, reconocimiento de iris o reconocimiento facial.

Según lo dispuesto por el Banco de México, dichas medidas de seguridad también aplicarán al uso de tarjetas de crédito, además de que busca si la utilización de nuevas tecnologías que permitan mayor eficiencia y seguridad, así como criterios de protección mínimos a los usuarios de tarjetas.