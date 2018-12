Obligan a Wells Fargo Bank pagar 575 millones de dólares

McAllen, Tx.- Por violar las leyes de protección al consumidor, Wells Fargo Bank N.A. deberá pagar 575 millones de dólares, 47 de los cuales serán para el estado de Texas, según lo anunció el Procurador General, Ken Paxton.

Este acuerdo representa el compromiso más significativo con un banco nacional por los procuradores generales estatales, actuando sin la colaboración de una agencia federal de la ley.

Entre 2009 y 2016, Wells Fargo abrió hasta 3.5 millones de cuentas bancarias, transfirió fondos, presentó solicitudes de tarjeta de crédito y emitió tarjetas de débito sin conocimiento o consentimiento de los clientes. El banco divulgó que encontró 528 mil matrículas no autorizadas de clientes en su servicio de pago electrónico de facturas.

Además, remitió a clientes para inscripción en seguros de inquilinos y seguros de vida de terceros; les cobró a clientes de préstamos de vehículos por un seguro que no necesitaban; no aseguró que los clientes recibieran devoluciones de primas no consumidas en determinados productos opcionales de finanzas de vehículos; y cobró cuotas de extensión de tarifas de cierre.

La coalición de procuradores generales de los estados acusó a Wells Fargo de imponer objetivos de ventas agresivas y poco realistas en empleados del banco. Los trabajadores que cumplieron las metas de ventas recibieron bonificaciones, y los que no corrían el riesgo de perder su empleo.

"Este acuerdo establece a Wells Fargo como responsable de su extensa victimización de sus clientes a través de prácticas empresariales injustas y engañosas", dijo el Procurador General Paxton. "Mi oficina seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger a los consumidores y la integridad de nuestros bancos e instituciones financieras".

Wells Fargo estableció un programa de revisión de compensación al consumidor, para que los clientes que no ha compensado a través de otros programas de restitución puedan tener su consulta o queja examinada por un equipo del banco para posible remedio. Wells Fargo va a crear y mantener un sitio web que pueden utilizar los consumidores para acceder al programa y va a proporcionar informes periódicos a los estados sobre el progreso del programa. Más información sobre el programa de revisión, incluyendo números de teléfono y la dirección del sitio web, estarán disponibles en o antes del 26 de febrero de 2019.

El banco también acordó proporcionar rehabilitación de más de 385 millones de dólares a aproximadamente 850 mil clientes de financiamiento de vehículos que fueron cobrados indebidamente por primas, intereses y cargos por seguros de protección. La rehabilitación incluirá pagos a más de 51 mil clientes, cuyos vehículos fueron embargados. También proveerá reembolsos por más de 37 millones de dólares a ciertos clientes de financiamiento de vehículos que fueron privados de restitución adecuada para las porciones no consumidas de productos opcionales de protección garantizada de activo/Auto (GAP), comercializados como parte de acuerdos de financiamiento de vehículos. Wells Fargo reembolsará más de 100 millones de dólares para clientes hipotecarios por cuotas incorrectas de extensión de tarifas de cierre.

Previamente, la institución se había comprometido a proveer más de 600 millones de dólares en restitución a los consumidores, y pagará más de 1 billón de dólares en penas civiles al gobierno federal.