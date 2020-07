Obligan a estudiantes a escoger otra carrera

Río Bravo, Tam.- Alumnos de universidad pública, que cursaban la carrera de refrigeración, súbitamente fueron notificados que esa opción fue cancelada y los estudiantes deberán emigrar a otras carreras.

Las familias afectadas, entre ellas una de Río Bravo, mostró su inconformidad ante este abrupto cambio, sobre el cual Angélica Álvarez Cruz, madre de una de las jóvenes que cursaban la carrera, expuso los inconvenientes.

"Tengo a mi hija estudiando en Reynosa, ya tiene un año estudiando la ingeniería de refrigeración y ahora resulta que van a quitar esa carrera, según porque los maestros no quieren impartir clases a un grupo de 16 alumnos ,y se me hace injusto que jueguen con los sueños de ellos y les dan a escoger dos ingenierías como opciones" "y pues ellos no van estudiar una carrera que no es su sueño", precisó la jefa de hogar.

"Se me hace injusto eso, lo hubieran dicho desde qué fueron al curso para aprobar el examen de admisión" y además agregó:

"Les notificaron por una junta por línea hoy en la mañana", refirió la inconforme, cuya hija, ahora se queda sin la opción de estudiar esta disciplina, que no existe en ningún otro plantel de la región.

Estudiantes podrán escoger entre las otras ingenierías que están disponibles.