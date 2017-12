Ciudad de México

El boxeador mexicano César Juárez está obligado a noquear al ghanés Isaac Dogboe en la pelea del 6 de enero en la Bukom Boxing Arena de Accra, Ghana, por lo que se ha trazado ese objetivo al 100 por ciento.

“No me queda otra. Noqueo o noqueo”, afirmó el pugilista capitalino, que espera cumplir con la meta de convertirse en monarca mundial en la primera pelea de 2018.

Abundó que casi siempre sale a ganar y busca noquear al rival para evitar tener una mala reacción con las tarjetas.

“He esperado bastante tiempo y por fin me llegó la oportunidad, la voy a aprovechar, no la voy a dejar ir, me voy a morir en la raya”, señaló el peleador ante de viajar a África para el compromiso.

El ghanés Isaac Dogboe está invicto (17-0, 11 nocauts) por lo que en la lucha del 6 de enero próximo, el mexicano espera salir con las manos en alto y conseguir el título interino Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).