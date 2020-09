Obligaban a niño a vender nopales

La gente de la zona centro lo encontraron, le hablaron a la policía y el niño no sabía dónde vivía, les dijo que él vendía nopales pero como no los había vendido tenía miedo de regresar a su casa porque le iban a pegar Luis Llorente Herrera, Procurador del DIF

Tampico, Tam.- Víctima de maltrato infantil y explotación laboral, un niño fue rescatado de las calles en donde venía nopales obligado por sus familiares, ya que si se negaba, lo golpeaban severamente.

Fue el Sistema DIF de Tampico quien aseguró al menor y se interpuso una denuncia en contra de los responsables ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Lo anterior ocurrió, luego de que el menor tenía temor de regresar a su domicilio pues aseguró que le pegarían porque no había vendido una sola bolsa de nopales en todo el día.

Luis Llorente Herrera, Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en el Sistema DIF, reveló que el menor se encontraba solo vendiendo nopales en la zona centro de la ciudad.

"Lo vieron en la zona centro, andaba vendiendo aparentemente nopales, andaba solito, se bajó de un microbús de la ruta Morelos, la gente de la zona centro lo encontraron, le hablaron a la policía y el niño no sabía nada, no sabía dónde vivía, les dijo que él vendía nopales pero como no los había vendido tenía miedo de regresar a su casa porque le iban a pegar", mencionó Llorente quien procedió de inmediato al resguardo del menor.

"En este caso lo resguardé y como es abandonado se puede constituir varios delitos... Di vista a Ministerio Público, le informé a la directora y a la presidenta de las acciones que la procuraduría iba a tomar y estuvieron de acuerdo, además de que esto se debe sentar precedente porque ya hay muchos niños que andan deambulando y posiblemente los anden explotando", expuso.

En este caso se pueden considerar varios delitos, tales como: explotación de menores, trata de personas porque los traen de otros lados a trabajar e incluso corrupción de menores.

Dijo que horas después aparecieron los padres del menor, mismos que reclamaban al menor, sin embargo éste quedó bajo resguardo en una Casa Hogar del DIF y los progenitores deberán de enfrentar la denuncia penal en su contra.