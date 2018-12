OBJETIVO: PARÍS 2024

Ciudad de México.- El cambio generacional llegó al deporte mexicano con exponentes de disciplinas que no son tan tradicionales y han dado resultados a nivel juvenil.

Sin embargo, estos deportistas no contemplan al 100 por ciento los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque su desarrollo físico y competitivo está programado para París 2024.

El velocista Luis Avilés, oro en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires 2018; la marchista Alegna González, monarca del orbe Sub 20, y la esgrimista Natalia Botello, subcampeona mundial en sable, son parte de esa nueva generación y de la que se espera mucho para el ciclo olímpico rumbo a París.

"Me interesa mucho que se pongan otra vez los ojos al atletismo, y que a nivel internacional México sea reconocido nuevamente en una prueba en la cual no estamos acostumbrados a destacar.

"Comentaba con mi entrenador (Lázaro Paz) y lo que se tiene planificado es ver si mi desarrollo me da para meter una buena marca y asistir a Tokio 2020 sin ningún esfuerzo adicional, y qué mejor foguearnos antes de la tirada fuerte que será París 2024", dijo Avilés en entrevista telefónica.

El atleta morelense está consciente de la responsabilidad que tiene por correr la misma prueba en la que la directora de la Conade, Ana Guevara, fue monarca del orbe y subcampeona olímpica, y en la cual ningún tricolor ha vuelto a figurar después de ella.

"Me gusta mucho recordar a los grandes nombres de esta prueba como Ana Guevara y Alejandro Cárdenas (bronce mundial en 1999). Ellos son las figuras a seguir y me gustaría verme como ellos y por qué no, con mejores resultados de los que ellos tuvieron" advirtió Avilés.

Alegna empezará el próximo año su transición a los 20 kilómetros en los que se compite en Olímpicos y por ello su mira tampoco está puesta al 100 por ciento en Tokio 2020.

"Lo que viene ahora es terminar mi etapa de juvenil y ya después entrar a la etapa libre de los 20 kilómetros y darlo todo para los máximos eventos", expuso González tras ganar el PND 2018.

Botello, quien integra el equipo mayor de sable, podría llegar a Tokio como subcampeona olímpica juvenil.

Alegna Aryday González Muñoz / Prueba: Caminata.

Luis Avilés, Velocista 400 metros planos.