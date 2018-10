Objetivo: McAllen

Las caravanas dey de madres centroamericanas llegarán a Tamaulipas. Reynosa será una de las ciudades a las que arribarán los grupos integrados por mujeres y hombres de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Una parte de la primera caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, avanzará hacia la frontera en el territorio tamaulipeco. La cantidad de integrantes se estima en más de 5 mil, sin embargo, otras se dividirá a distintas ciudades fronterizas.

Por otro lado, las madres centroamericanas que buscan a sus familiares desaparecidos llegarán a Reynosa pero ellas no intentarán cruzar a McAllen, Texas, en Estados Unidos de América, informó el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes.

"Estamos hablando de grupos de 50 o 60 personas que podrían reunir unas 300 o 400 personas al momento de su llegada. No es una caravana de las dimensiones de la primera, sino grupos complementarios", dijo el diplomático en entrevista durante la visita a Tapachula, Chiapas.

El camino planeado por las madres buscadoras pasaría por Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. El funcionario indicó que la ruta podría modificarse según las acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades federales mexicanas.

Rivera Montes rechazó los señalamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la caravana de migrantes esté conformada por delincuentes o miembros del grupo delictivo Mara Salvatrucha.

"No podemos generalizar. Son hondureños que quieren una vida mejor para sus hijos y esa gente es la que está formando parte de la caravana. No son miembros de Maras, no son delincuentes, son miembros de mi país que luchan por tener una vida mejor", enfatizó en entrevista telefónica.

De acuerdo con información diplomática, hasta ayer por la noche en la caravana migrante había aproximadamente cuatro mil personas, de las cuales entre 2 mil 500 y 3 mil son hondureños. Del total, mil 200 son niños hondureños, quienes en su mayoría viajan acompañados de sus familias, aseguró el embajador.

El lunes, el gobierno de Tamaulipas anticipó que elaboran un plan para la posible llegada de los migrantes a Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. La atención se daría por medio de campamentos que darán ayuda humanitaria. La seguridad y salud son los temas prioritarios de atención.

Sabías que...

6 a 7 mil dólares es el costo de llevar a una persona, niño o adulto a Estados Unidos, y tiene derecho a tres intentos

3,500 dólares restantes cuando el coyote los lleva a un punto de EU y el migrante llama a un familiar para que vaya por él.









Posible ruta hasta el momento

Esta el la guía que comunmente emplean los ´Coyotes´

1 día, la caravana llegará a Puerto Cortés.

2 día, Cruzan la frontera con Guatemala, ya sea por Corintio, por Agua Caliente u otro punto y tratarán de acercarse lo más que puedan a la frontera con México.

3 día, se cruza la frontera y llegan a Palenque, Chiapas, aquí duermen

4 día, se avanza 10 hrs, en bus o en tren depende del conocedor que los lleve hasta Villa Hermosa, en el estado de Tabasco.

5 día, se recorre 10 hrs hasta Tamaulipas y ya se está en la frontera con Estados Unidos de allí para cruzar el río Bravo es cuestión de unos 25 minutos