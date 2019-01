OBJETIVO: GRANDES LIGAS

Las tres promesas del beisbol en Reynosa van a tener un crucial 2019 en su lucha por llegar a Grandes Ligas. José María Albertos, Marcelo y Dallas Martínez están firmados con los Cachorros de Chicago, Reales de Kansas City y Yankees de Nueva York, respectivamente, y esté año van estar en el ojo clínico de sus organizaciones para seguir afinando detalles en su proceso de trabajo.

Estos peloteros no son ningún improvisados ya que han tenido un duro camino para llegar en donde están. La tercia de las joyas reynosenses están firmados con equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, Albertos mejor conocido como "Chema" está con Toros de Tijuana, Marcelo y Dallas Martínez con Sultanes de Monterrey, estos dos últimos han tenido actividad con los Naranjeros de Hermosillo y Yaquis de Ciudad de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico.

La tercia de lanzadores son conocidos en los diamantes locales al salir del programada de Ligas Pequeñas. Albertos y Marcelo pertenecieron a la Liga José Guadalupe Treviño Kelly y Dallas de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes.

DALLAS MARTÍNEZ

Antes de terminar el 2018 el serpentinero Dallas Martínez recibió por adelantado su regalo de navidad y fue el firmar un año más de contrato con los Bombarderos del Bronx y tener la oportunidad de unirse a la novena de la sucursal de Triple A.

"Me ofrecieron un contrato de Triple A entonces voy para allá para hacer lo que se hacer, trabajar fuerte, hacer el mejor esfuerzo arriba de la loma y con el favor de Dios pisar la gran carpa. Entonces espero un 2019 con fortuna, de oportunidades y de suerte, y a demostrar de lo que soy capaz", comentó entusiasmado del tremendo reto que se le presenta en su carrera.

Durante el mes de diciembre Dallas estuvo unos días en Reynosa visitando a sus seres queridos para también descansar de la pesada temporada regular con los Sultanes, con los cuales se alzó con el campeonato y ser clave a la rotación de abridores en la que presumió marca positiva de 8-1 y 3.66 de efectividad.

El primer acercamiento de Dallas con los Yankees fue en el 2011 al plasmar su firma perteneciendo a ellos por espacio de cinco años, pero con el paso del tiempo el lanzador ha crecido en todos los aspectos y se encuentra listo para comerse la "Gran Manzana".

"Posiblemente me den la oportunidad de abrir juegos, voy estar como abridor como lo he venido haciendo este año, me siento muy bien en esa posición y voy a tratar de trabajar al 100 por ciento los días o los meses que me queden en mi casa para llegar allá preparado", expresó.

>El zurdo Marcelo Martínez no quita sus lanzamientos de la zona de strike y solamente está a la espera que llegue la fecha del "Spring Training" de los Reales de Kansas City para pelear por un lugar en el roster.

"Eso todavía no se sabe porque no se hablado nada y yo nada más estoy pensando dar lo mejor en el spring training y ojalá este año sea el bueno para poder quedarme y si no como quiera voy estar jugando en las sucursales y todavía estar trabajando para estar en ese lugar en algún día", lo menciono con mucha seguridad. Marcelo no termino la campaña con los Naranjeros de Hermosillo para descansar su brazo y estar completamente en buenas condiciones para el llamado al campo de entrenamiento.

Durante el verano tuvo mucha actividad con los Burlington Royals en el que sostuvo 10 salidas para terminar con números positivos de 5-3, acompañado de 2.68 de efectividad y de 71 ponches que lo colocaron como el Lanzador del Año dentro del plantel.

"Tuve una temporada muy buena y también era algo importante para mi porque era el primer año en una organización y hacerse notar en el equipo y en las sucursales que tienen ellos, eso habla muy bueno de ti y hay que seguir así", señaló con determinación.

Marcelo se le recuerda al brillar con luz propia con la selección de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly que represento a México en el 2009 en la Serie Mundial de Williamsport, en la que consiguieron el tercer lugar.

José María Albertos es sabedor del buen trabajo que ha venido haciendo en las sucursales y de la posición que lo han puesto los scouts de ser considerado serio prospecto para debutar este año con los Cachorros de Chicago.

"Que sea cuando Dios quiera cuando ellos decidan mientras yo me estoy preparando para eso y cuando me den la oportunidad de estar listo para eso", indicó el derecho.

El camino de "Chema" ha sido solido y en el 2017 fue colocado como el tercer mejor prospecto de Cachorros y este año mantuvo su lugar.

Sin duda las cualidades del pitcher es la gran recta que maneja que ha llegado a superar las 95 millas y el cambio devastador que deja sorprendido a los bateadores.

"Estoy trabajando más que nada con mi mecánica, con mi mente, estoy en el gimnasio con mi acondicionamiento físico y me estoy preparando muy bien para el año que viene", dijo en su estancia en Reynosa.

Albertos fue visoreado en una Olimpiada Nacional y posteriormente los Toros de Tijuana se hicieron de sus servicios para posteriormente venderlo a los Cachorros.