Objetivo de Chivas es el campeonato, no ganar clásicos

Con una claridad muy particular para el diálogo, Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas recordó que si en Atlas ganar el Clásico es como un título, en el Rebaño sí les exigen el campeonato como máxima aspiración y no sólo vencer a los Zorros.

"A lo mejor ellos lo verán así. (...) para nosotros sí es un Clásico de ciudad, que tenemos que ganarlo por la rivalidad que está, pero obviamente tenemos que aspirar a títulos, tenemos que darle títulos a la afición porque estamos hablando de que somos el equipo más grande y la afición lo que quiere es títulos, no ganar partidos nada más", aclaró el contención rojiblanco.

Ante las molestias musculares que padece Jesús Molina y que lo mantienen en duda para alinear, Beltrán se perfila para iniciar ante el Atlas, el que sería su segundo Clásico Tapatío.

"Ganar un partido ahorita contra ellos (Atlas)... es una emoción para la gente, pero nos van a seguir exigiendo el título", insistió Beltrán.

¿Entonces el Clásico es un juego más del calendario para Chivas?

"Para Chivas no es un juego más, es un Clásico y se vive tal cual, con rivalidad, dentro del campo. Hay que ganar, hay que matar y no... no es un partido más, sabemos al rival que vamos a enfrentar, pero al final a lo que me refiero es que nosotros podremos ganar, pero la afición te seguirá exigiendo el título".

Por otra parte, Beltrán reconoció que una de las principales carencias de las Chivas es permitir goles fáciles, que luego les cuesta igualar con la ofensiva.

"Nos está faltando muchísimo el gol, el poder meter uno nos cuesta mucho y creo que a veces nos hacen goles muy rápidos, eso es lo que nos está costando", dijo.

"Ojalá y meta dos Oribe, que meta dos Pulido y meta otros dos Vega porque en realidad los necesitamos. El partido lo vamos a hacer tan de buena manera que se nos va a dar".