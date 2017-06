Objetan el Frente en el PAN y el PRD

Ciudad de México

Militantes del PAN y el PRD cuestionaron ayer que sus partidos se integren en un frente opositor rumbo a las elecciones de 2018.



Senadores panistas exigieron que se condicione la participación en un frente con el sol azteca a que el eventual candidato presidencial surja de su partido.

Para el chiapaneco Roberto Gil sería una insensatez que el abanderado presidencial del frente amplio no salga de las filas del PAN, pues, dijo, es la fuerza política mejor posicionada.

“Esa debe ser la precondición necesaria para que el PAN se siente a negociar. Si va a ceder el PAN, el liderazgo que tiene en las encuestas, me parecería que sería un error histórico”, dijo.

“El PAN debe encabezar este frente, esto no debería estar en duda. Somos el partido que está arriba en las preferencias electorales. Me parecería insensato que el PAN no encabezara esta alianza”, dijo.

El senador Ernesto Cordero consideró que la construcción del frente amplio es una mala idea, tras afirmar que el PAN tiene suficiente capital político para ganar las elecciones sin necesidad de una alianza.

Tras asegurar que la insistencia de aliarse con el PRD obedece a los intereses de los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Alejandra Barrales, insistió que su partido debe postular a Margarita Zavala, pues afirmó que es la única que supera en las encuestas al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

DESCALIFICAN AL CEN

Integrantes de las tribus perredistas Izquierda Progresista y Militantes de Izquierda advirtieron que el Frente Amplio Opositor (FAP), avalado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido, es violatorio de documentos básicos como los estatutos y la línea política.

Margarita Guillaumín, secretaria de Fortalecimiento a la Militancia, señaló que el artículo 309 de los estatutos establece que el único órgano partidista autorizado para aprobar frentes electorales con otras fuerzas políticas es el Consejo Nacional, pero no el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Recordó que en el Congreso Nacional del sol azteca, celebrado en septiembre de 2015, aprobaron una reforma a la línea política que establece que el PRD “es un partido de oposición a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN”.

“Lo que decidió el Congreso Nacional es un frente amplio con las izquierdas, con la sociedad, con la ciudadanía”, dijo.

La militante de Izquierda Progresista informó que varias corrientes analizan con abogados la ruta legal a seguir para impugnar el FAP.

Dorisol González, de Militantes de Izquierda, sostuvo que el frente es ilegal, pues destacó que se requiere que el Congreso Nacional reforme la línea política para validar la eventual alianza con el blanquiazul.

DESAIRA PES

EL LLAMADO

La dirigencia nacional del Partido Encuentro Social (PES) desairó la invitación del PRD a analizar la conformación de un frente opositor para las elecciones presidenciales de 2018.

Después de que el sol azteca hizo llegar la invitación al PES, este partido respondió que se trata de una “carta de buenos deseos”.

“Es una carta a los Reyes Magos. Las coaliciones no sólo deben ser en lo electoral sino también al momento de gobernar y este llamado no lo contempla”, sostuvo el dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores.

“No cumple con las expectativas de un gobierno que se adapte a las distintas plataformas de quienes se puedan sumar a ella”, respondió el dirigente del PES, Hugo Eric Flores.

Además, consideró que “no puede haber alianzas antinaturales” con el sólo objetivo de oponernos al sistema. Tenemos que ser congruentes con nuestros militantes y simpatizantes buscando una agenda que nos beneficie a todos, sostuvo.