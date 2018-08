Objeta Salgado plan de amnistía

Ciudad de México

Néstora Salgado, senadora electa por Morena, cuestionó ayer la amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador.

La excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, consideró que primero se debe preguntar quién pide el perdón.

"El perdón y el olvido es una frase muy fuerte. El perdón y el olvido, primeramente pudiera preguntar quién lo pide, expresó", razonó.

La activista, quien acudió al Senado a acreditarse, prometió procurar la justicia para los marginados.

Antes, en la presentación de un libro, la futura senadora externó su solidaridad con las víctimas de la violencia.

"Quiero explicar, con mis palabras y emociones, el dolor de los que les han arrebatado a las víctimas, sueños que terminaron en fosas clandestinas.

"Sin justicia no puede haber perdón y no puede haber paz", puntualizó antes de advertir que la amnistía no debe cobijar a los delincuentes sino a las víctimas.

Acusada por años de ser una "secuestradora", Salgado defendió su inocencia.