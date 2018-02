Obispo apuesta por diálogo con narcos

Cd. de México

Después del asesinato de dos sacerdotes el lunes en el violento estado de Guerrero, al suroeste de México, el obispo de la diócesis donde se cometió el crimen, Salvador Rangel, insistió en la necesidad de dialogar con los líderes del crimen organizado, como él reconoce que hace con el fin de reducir la violencia, y pidió a los electores que en los comicios presidenciales de julio voten por quien pueda pacificar el país.

“Yo abiertamente lo he dicho, he dialogado con los capos, con los jefes de esos grupos para que cuiden a los sacerdotes, religiosas, seminaristas”, dijo Rangel en entrevista telefónica con The Associated Press.

“Siempre he hablado de diálogo para buscar la paz”, agregó.

El homicidio de los curas, ocurrido en la madrugada del lunes cuando ellos y cuatro personas más salieron de las fiestas por la Virgen de la Candelaria en la comunidad de Juliatla, 180 kilómetros al sur de Ciudad de México, fue —a juicio del obispo— un “incidente fortuito” que atribuye a criminales de otros estados con quienes no ha tenido contacto.

Según explicó, los sacerdotes —que eran también músicos— participaron en el espectáculo de esa localidad en el municipio de Taxco- y cuando ya se iban y adelantaron un vehículo, sus ocupantes se enojaron, les adelantaron y les acribillaron.

No obstante, añadió, lo preocupante es que “estos incidentes son el pan de cada día en Guerrero y en México”, y que en ocasiones ocurren con “cierta complicidad de las autoridades”.

De acuerdo al Centro Católico Multimedial van 21 sacerdotes asesinados en el país durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, desde diciembre de 2012, un lustro en el que se ha multiplicado la violencia en general. Según datos de la Secretaría de Gobernación, 2017 batió records con más de 25.000 asesinatos y Guerrero fue el estado con mayor número —2.318— y el tercero en tasa de homicidios: 64,26 por cada 100.000 habitantes.

Además del ataque a los sacerdotes, otro homicidio de impacto el mismo lunes fue el de una bloguera satírica del puerto de Acapulco, quien fue acribillada a bocajarro aparentemente por dos sujetos, según un comunicado de la fiscalía del estado.

Pese a esta situación, la apuesta por hablar con los criminales no está exenta de polémica: los políticos en general y las autoridades de Guerrero en particular se han opuesto a ella.

“Es una navaja de doble filo”, aseguró el sociólogo de las religiones Bernardo Barranco, quien recordó que no es una propuesta nueva dado que en los años 80 —tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo— líderes eclesiales se reunieron con altos capos.

Sin embargo, dijo que aunque “puede que haya buena intención en el obispo, se puede prestar a cierta connivencia”, como cuando se supo hace unos años de las grandes “limosnas” que algunos criminales daban a ciertas parroquias.

El tema se coló hasta la escena de la precampaña electoral mexicana cuando el aspirante a la presidencia que lidera las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, lanzó —precisamente en la diócesis de Rangel— la idea de trabajar en una eventual amnistía o perdón a ciertos los narcotraficantes.

La propuesta generó ríos de tinta y críticas pero el obispo reconoció que “si la amnistía es para aquellas personas que quieran enmendar su vida y corregirse, estoy de acuerdo”.

Agregó que muchas veces ofreció sus servicios como intermediario y que los mexicanos tienen ahora “un gran arma que es el voto” para apoyar, más que a un partido, a aquellas personas que quieran pacificar el país.

Las palabras de Rangel llegan también cuando el arzobispado de la capital acaba de cambiar de titular tras la jubilación del Cardenal Norberto Rivera. Su nuevo líder, Carlos Aguiar, en su primera misa el lunes al tomar posesión, se dijo abrumado por “situaciones que violentan la justicia y la paz, agresiones que denigran nuestra condición de hermanos, y que fomentan una vida de confrontación, discriminación, de menosprecio a la dignidad humana, y que conducen a la angustia, a la tragedia y a la muerte”.

Suman 21 curas asesinados en sexenio actual

>Con la muerte de dos párrocos de Guerrero suman 21 sacerdotes asesinados en lo que va del sexenio, seis de ellos en ese estado, así como un religioso y cinco laicos quienes también fueron privados de la vida, según datos del Centro Católico Multimedial (CCM).

Ese sito de información, que encabeza el sacerdote Omar Sotelo, precisa que los recientes datos investigados, indican que de 1990 a 2017, la lista la encabeza un cardenal, 47 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica. Por lo que se registran 69 atentados contra miembros de la Iglesia católica, de los cuales 63 son crímenes arteros.

“México sigue siendo peligroso para el ejercicio sacerdotal. Y el 2017, en concreto, fue un año funesto para el sacerdocio y la Iglesia en México, cuatro asesinatos, dos secuestros frustrados, dos ataques icónicos, uno en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y otro en las oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como cientos de amenazas y extorsiones a sacerdotes y obispos, son el triste panorama que nos hacen aseverar que las cosas están lejos de mejorar.

“Los agentes de pastoral, en específico, los sacerdotes, son más vulnerables a diversos ataques, como lo muestra la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, a lo largo y ancho del país, donde en los últimos años ha proliferado la inseguridad y el crecimiento de los grupos del crimen organizado”, resalta el CCM.