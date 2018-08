Obesidad: un problema de mucho PESO

"Realmente es una pandemia, es una enfermedad crónica que no se ha detenido, no la hemos podido detener, al contrario todos los pronósticos nos indican que va en aumento". Claudia Munguía Cisneros, integrante de COMPASO.

La obesidad y el sobrepeso en nuestro país es una pandemia que no se ha podido disminuir, por el contrario va al alza, generando problemas de salud, económicos, agotando el recurso en salud del gobierno y sobre todo causando la muerte.

LA PELEA POR EL PRIMER LUGAR

Actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, siguiendo Estados Unidos; en adultos el país ocupa el segundo lugar y Estados Unidos el primero.

El escenario es alarmante, ya que se estima que en cuatro años pasaremos del 74 por ciento al 76 por ciento, con esa tendencia se calcula que para el 2022 el país tenga el 90 por ciento de obesidad y sobrepeso.

LA ZONA NORTE CON PEORES HÁBITOS

A nivel nacional todo lo que es la zona norte, tiene una incidencia más alta que el centro y sur: todo se origina porque se cuenta con los peores hábitos alimenticios, pese a que se toma más agua, hay más consumo de carne y menos actividad física.

Por ejemplo los Estados del Norte del país, tienen un 22.2 por ciento de obesidad y sobrepeso, mientras que el centro 11.4 por ciento y el sur un 8.2 por ciento.

Además la zona norte es la que menos vegetales consume: obteniendo un 12 por ciento, mientras que el centro del país tiene un 30 por ciento.

En consumo de agua la zona norte del país tiene un 91 por ciento, siguiendo el 82 por ciento del centro.

En el consumo de la carne la región norte del país, consume más, un 36 por ciento y el resto del país un 13 por ciento.

Claudia Munguía Cisneros, integrante del Comité Multidisciplinario para la Prevención y Atención del Sobrepeso y Obesidad en Reynosa. A.C (COMPASO) explicó que se necesita trabajar y concientizar a las personas, pero con una campaña permanente, que no sea de un mes o un día al año, a fin de que se tenga mayor conciencia de una mejor alimentación y ejercicio.

"Realmente es una pandemia, es una enfermedad crónica que no se ha detenido, no la hemos podido detener, al contrario todos los pronósticos nos indican que va en aumento, las consecuencias son graves, se está agotando el sistema de salud, no se da abasto, las enfermedades cardiovasculares van en aumento, los problemas de diabetes, todo relacionado por sobre peso y obesidad", dijo.

POR EDADES

Las cifras revelan que por edad de 5 a 11 años el 32 .2 por ciento padece de obesidad y sobre peso, con prevalencia mayor en niños, siendo la zona urbana la que tiene más problemas de este tipo.

En adolescentes hay un 36.3 por ciento y las mujeres son las que más presentan este problema, mientras que en adultos de más de 20 años es de 71.2 por ciento y afecta en un 75 por ciento en las mujeres.

En el tema de ejercicio también hay malas noticias: los niños de 10 a 14 años, solamente el 17 por ciento cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de hacer ejercicio; de 15 a 19 años el 51.2 por ciento hace ejercicio; en adultos la incidencia es baja, solo el 16 por ciento hace actividad física.

SE DEBE ERRADICAR DESDE CASA

En Reynosa, se está trabajando para hacer la medición y control de talla y peso, por instrucciones Estatales, pero es un problema tan complejo, así como multifactorial y que debe resolver desde casa principalmente.

"Viene desde casa, genética, los hábitos, realmente la descripción del concepto de obesidad lo marca como una enfermedad multifactorial, no se atribuye a un solo factor si no que son muchos, por eso es tan complejo el estudio y resolución del problema, son los hábitos personales, de casa, economía, influye nuestra zona geográfica, las enfermedades, los fármacos, son tantos factores y no podemos atribuirle a uno", expresó la también nutrióloga.

Debe eliminarse comida chatarra de dieta diaria obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo

>En 2016, más de mil 900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.

>En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas.

>La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal.

>En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos.

>En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.

Cifras alarmantes...

73% de la población adulta en México padecía sobrepeso u obesidad

7 de cada 10 adultos

1 de cada tres niños

4 de cada 10 jóvenes