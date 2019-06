OBAMA: hay potencial para crear grandes tecnológicas en Latinoamérica

Transformación digital y comercio electrónico son dos conceptos que se han convertido en los temas de moda en las economías del mundo y que están transformando los mercados.

"Nadie está exento de la economía digital. La disrupción puede ocurrir en Brasil, Mozambique o Indonesia. Para irrumpir en la economía digital solo se requiere de un módem, una conexión a internet y una computadora", señaló el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama durante el VTEX DAY, evento de comercio electrónico llevado a cabo en Brasil.

El exmandatario estadounidense enfatizó que las plataformas tecnológicas abren grandes oportunidades, y aseguró que Latinoamérica tiene las mismas oportunidades para sobresalir en el mundo como lo hizo Estados Unidos con los desarrollos de Silicon Valley.

"El próximo unicornio (compañía tecnológica que alcanza un valor de mil millones de dólares en alguna de las etapas de su proceso de levantamiento de capital) puede ser perfectamente latinoamericano o de otra latitud. Hoy para crear empresas de la talla de Apple o Microsoft solo se requieren ideas, y las ideas no tienen geografía ni están atadas a infraestructura. Una buena idea se puede hacer en cualquier entorno y no veo razón alguna para que América Latina no pueda volverse polo de innovación".

Para ello, Obama señaló que hace falta crear condiciones que permitan ecosistemas fértiles para la innovación. "Hace falta protección a los derechos de propiedad intelectual para fomentar la innovación, un grupo de universidades e institutos de investigación que tengan ese propósito cómo razón de existir y un gobierno que premie la creación en lugar de inhibirla".

Barack Obama concluyó señalando que es responsabilidad de los gobiernos y de la iniciativa privada tomar el liderazgo para el desarrollo tecnológico de un país.

México puede ser potencia en ecommerce. Una persona se acerca a un puesto en la calle y compra un vaso de fruta. Paga con su tarjeta de débito y sigue su camino. Esto es una realidad en Sao Paulo, Brasil, gracias al crecimiento que las plataformas de comercio electrónico han experimentado en los últimos años. "La inclusión bancaria detona el crecimiento en el número de opciones con pagos electrónicos. En Brasil sucedió hace unos años y estamos notando la misma tendencia en México, aunque de manera un poco más lenta", señaló Roney Almeida, Country Manager de VTEX en México.

En entrevista para Tech Bit, Almeida, quien dirige los esfuerzos de VTEX, empresa brasileña dedicada a proveer software para ecommerce, señala la importancia de que las empresas en México abracen la transformación digital.

"Como una empresa que ofrece software como servicio, hemos visto una demanda creciente entre los consumidores mexicanos por una mayor oferta de opciones para pagar por productos y servicios. Hemos identificado la oportunidad de negocio que representa para nuestros clientes transformarse digitalmente. México es un mercado que crece a doble dígito y aún tiene un gran potencial. Sin embargo, todavía existen resistencias que se están venciendo poco a poco", dijo el directivo.

Uno de los casos de éxito que destacó la firma es Martí, tienda de deportes mexicana que ha incrementado sus ventas a través de comercio electrónico. "Pasamos de 60 pedidos diarios a 700 pedidos, solo con el hecho de transformar nuestra tienda en línea de un sitio de compras a una experiencia divertida", afirmó Alejandro Gamez, director General de Martí.

Por último, el directivo de VTEX señaló que el crecimiento en el comercio electrónico en México representa una oportunidad para las empresas y la economía del país ya que los grandes retailers no han sabido acercarse a los consumidores a través de dispositivos móviles.