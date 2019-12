"O colaboran, o los curas van a la cárcel", dice víctima de abuso clerical

Cuando el chileno Juan Carlos Cruz denunció que desde los 15 años hasta los 23 había sido víctima de abuso sexual por parte del sacerdote chileno Fernando Karadima, el papa Francisco no le creyó. "Todo es calumnia", dijo.

En 2011, Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton interpusieron una demanda civil contra la Iglesia chilena.

¿Cómo te sientes con lo dictaminado este martes por el papa Francisco?

Me siento muy bien, creo que el Papa ha sido muy valiente en hacer esto aun cuando tiene a muchos cardenales y obispos en contra, personas que obviamente se esconden detrás de este secreto ponticio para ocultar sus crímenes y para evitar que víctimas y sobrevivientes tengan justicia. Aplaudo de pie que haya tomado esta determinación tan importante. Es un hito, es clave para que se puedan esclarecer las cosas y erradicar esta lacra.

¿Qué representa esta resolución para todas las personas que como tú han sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes?

Bueno, hay que darle las gracias al Papa pero también a miles de víctimas del mundo entero que han luchado para que situaciones como esta se terminen. Es una lucha que lleva mucho tiempo y que ayudará a que estas cosas se transparenten y así, se derrumbe la muralla que hasta ahora he existido y en la que se han escondido todos los culpables.

¿Consideras esto un triunfo?

La lucha sigue, evidentemente. El Papa lo tiene claro, él está completamente en contra del abuso y el encubrimiento. Lo sé de primera fuente, lo reconozco y lo creo, pero los que no son así, son muchísimos de los obispos del mundo que viven en este clericalismo y se sienten superiores y se esconden, o se escondían, bajo el secreto ponticio. Muchos de ellos deberían estar en la cárcel por permitir que jóvenes, niñas y niños, hayan vivido lo que vivieron.

¿Qué implica para la búsqueda de justicia por parte de miles de víctimas, la decisión que el Pontíce tomó?

Esto va a permitir que haya transparencia, que no se puedan esconder detrás del secreto ponticio, y que la justicia tenga acceso a documentos que antes no tenía y así se pueda trabajar de la mano. Muchos obispos le asienten con la cabeza al Papa en su cara y luego vuelven a sus diócesis y siguen haciendo las mismas barbaridades, pero ahora no habrá excusa. O colabora o se va de su diócesis o, si es el caso, a la cárcel.

¿A ti qué te impulsó a romper el silencio?

La verdad Jimmy y José Andrés fueron los que me motivaron. Fue en 2011 cuando compartimos nuestras historias, nos hicimos de tripas y nos enfrentamos a estos obispos. No fue fácil, ellos [los obispos] estaban amparados por la dictadura y por familias millonarias. Y no creas, "enemigo de la iglesia" ha sido el insulto más amable que me han dicho; he oído "maricón mentiroso" "bien que te gustaba", en n, fue una batalla horrible, pero ha valido la pena.

Tomando en cuenta el contexto actual en tu país y a nivel global, si el secreto ponticio se hubiese levantado antes, hace unos diez años quizá, ¿te hubiera sido más útil que ahora?

Nos habría ayudado mucho más, claro, pero me alegro por los que se van a beneciar de esto ahora. Cuando la gente es abusada, es una vergüenza muy grande que cuesta mucho sacar a la luz, por eso algunos nunca lo sacan y se mueren con esta miseria adentro. Espero de todo corazón que esto sirva para sacarse esa miseria y que los criminales, y no me reero a quienes lo han hecho solamente, sino también a quienes lo han permitido, terminen en la cárcel.

¿Qué puedes decirle a las personas que han sufrido abusos de esta índole y que hoy no hablan por miedo?

Que no es necesario vivir con eso. Gracias a Dios hay mucha gente en esta época que habla y entiende de abuso. Busquen a alguien de conanza; un sicólogo, siquiatra, un familiar, un amigo, alguien que sientan que les va a creer, y así poco a poco se irán liberando ese yugo que no te deja funcionar bien ni ser la persona feliz que mereces ser. No importa la edad o la circunstancia, cuéntalo. No hay nada más liberador que ganarle al abusador que quería que te quedaras callado.