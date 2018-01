NYT cancela entrevista con James Franco ante acusaciones sexuales

NUEVA YORK (AP) — The New York Times canceló un acto público con James Franco días después de que el ganador de un Globo de Oro fue acusado de conducta sexual inapropiada.

En la charla de The TimesTalk, prevista para el miércoles, iban a participar el director de "The Disaster Artist", el actor y su hermano y coprotagonista, Dave Franco, para hablar de la película con un reportero del diario.

El periódico dijo en un comunicado que canceló el evento “dada la controversia que rodea a las recientes acusaciones”.

La actriz Violet Paley y la cineasta Sarah Tither-Kaplan acusaron recientemente a Franco en Twitter de atisbos de conducta sexual inapropiada.

Franco acudió el martes a la gala de los premios de la National Board of Review en la ciudad de Nueva York para presentar el galardón a mejor guion adaptado. El actor no realizó comentarios sobre las acusaciones en su contra. Un correo electrónico enviado a su publicista pidiendo comentarios no obtuvo respuesta de inmediato.

Más tarde, durante una aparición en el programa de la televisora CBS "The Late Show", el conductor Stephen Colbert preguntó a Franco sobre las acusaciones. El actor dijo que las cosas que se comentan en Twitter no eran precisas pero que respalda a la gente que da un paso adelante y alza la voz.

Preguntado por Colbert sobre cómo lograr un cierto sentido de verdad para que pueda haber un posible acercamiento entre personas con distintos puntos de vista, el actor dijo que si él hizo algo mal lo solucionará. “Estoy aquí para escuchar y aprender y cambiar mi perspectiva donde es errónea, y estoy completamente dispuesto y quiero hacerlo”, apuntó.