Nyong'o honra a su madre

Cuando Lupita Nyong'o recibió un premio de la Harlem School of Arts — y subió al podio al ritmo del himno de Beyoncé "Brown Skin Girl" — la actriz principalmente le agradeció a dos personas por haber alimentado su pasión por las artes: sus padres.

"Estaba pensando (en la Harlem School of Arts) y lo que ésta hace por los niños y por sus estudiantes. Yo no tuve una institución de donde soy en Nairobi, Kenia, así que la única razón por la cual mi interés en las artes floreció fue porque tenía padres que valoraban esos intereses", dijo Nyong’o el lunes por la noche al aceptar el premio anual de la escuela Mask Ball en Nueva York. "Y mi madre en particular, ella realmente promovió mi espíritu artístico".

Noticia Relacionada Vuelve Real Madrid al triunfo contra el Alavés

Así que resultó apropiado que la madre de la actriz laureada con un Oscar, Dorothy Nyong'o, también recibiera el premio Visionary Lineage junto con su hija en el Hotel Plaza.

"Yo realmente no hice mucho", dijo Dorothy Nyong'o haciendo reír al público, que incluyó a personal y estudiantes de la Harlem School of Arts, miembros de su junta directiva, donantes y otros.

Dorothy Nyong'o dijo que notó el interés de su hija en las artes desde niña y por lo tanto buscó "oportunidades para nutrirlo eso".

"Mi trabajo realmente fue facilitarlo y me gustaría alentar a otros padres a hacer lo mismo. A veces cometemos el error de tratar de que nuestros hijos hagan lo que creemos que nosotros queremos", expresó.

Dorothy Nyong'o se ganó a la audiencia con más palabras dulces para su hija de 36 años, que ha aparecido en películas como "Black Panther" (“Pantera Negra”), ''Star Wars", ''Us" (“Nosotros”) y "12 Years a Slave" (“12 años esclavo”), por la cual ganó un Premio de la Academia.

"Estoy orgullosa de ella. Ella me hace brillar”, dijo la madre.

Lupita Nyong'o, también nominada a un premio Tony por su papel protagónico en la obra de Broadway "Eclipsed", le agradeció por todo su apoyo, explicando que cuando era una adolescente su madre la "llevaba a ensayos tras un largo día de trabajo" y se sentaba "en el auto por cinco horas... y nunca se quejaba".

Entre los homenajeados durante la gala benéfica del lunes _ que recaudó más de 100.000 dólares en donativos por mensajes de texto y contó con actuaciones de estudiantes, exalumnos y docentes _ estuvieron la directora ejecutiva de Essence Communications, Michelle Ebanks, y la ejecutiva de JP Morgan Chase Racquel Oden.