Nunca volvería a trabajar con Souza: Gustavo Loza

El director Gustavo Loza declaró que nunca volvería a trabajar con Karla Souza, quien la semana pasada dijo haber sido violada por un realizador en los inicios de su carrera. Aunque Souza nunca mencionó su nombre, Televisa cortó relaciones con Loza y de inmediato fue señalado como el posible responsable de la violación.



Gustavo Loza ha insistido en que no es el agresor de la actriz y le ha pedido que salga a revelar quién fue. En una entrevista para "Ventaneando", Loza volvió a hablar de cómo fue que conoció a Karla Souza y del romance que sostuvieron. "Yo jamás he tenido una relación que no haya sido consensuada", aseguró.



También se refirió al video que circuló de una antigua entrevista de Karla Souza en la que dijo que en los inicios de su carrera se aprovechaba cuando sabía que le gustaba a algún productor.

"Es tremendo lo que está diciendo. Esta idea de victimizarse y decir 'tuve una relación, pero pensándolo bien no fue una relación, fue una violación', diez años después y luego decir cínicamente, porque eso es un cinismo total, 'la verdad es que yo cuando veía que a algún productor le gustaba utilizaba esa relación para obtener papeles y demás', estás hablando de una mujer sin escrúpulos".



Loza además cuestionó todo lo que declaró Karla Souza respecto de su agresor, por ejemplo el hecho de que se dejó besar y tocar. El director considera que Karla Souza está sumamente confundida y se metió a un laberinto. "De aquí nadie va a salir bien librado, no sé si en Televisa están protegiendo a alguien".



Acerca de si volvería a trabajar con ella, señaló: "Nunca, tengo memoria, tengo dignidad, tengo respeto por mi familia y este daño es irreparable… Si se le ocurre decir que fui yo, entonces sí me voy a ir con todo y que me lo compruebe".