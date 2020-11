Nunca pensó en vivir sin su madre

Perder a una mamá es una de las cosas más difíciles a las que cualquiera puede enfrentarse. Andrea Escalona lo constata cuando dice, vía telefónica, que nunca pasó por su mente vivir sin Magda Rodríguez, quien no sólo era su mamá, también era su productora, su compañera de viaje y su mejor amiga.

A tan sólo 12 días de su partida, Andrea se recupera del Covid y también ha comenzado a organizar las cosas de su mamá, a quien ha sentido presente estos días.

"Desde que dejé las cenizas en la casa de campo me han pasado cosas raras y chistosas. Justo cuando las llevé salió una foto y en ella había un aro de luz, como que algo la estuviera iluminando, no sé, la he sentido en diferentes momentos, siento que hay mucha de su energía".

Poco después de la muerte de Magda, Andrea supo que tenía coronavirus, al igual que su tía, Andrea Rodríguez. No ha tenido síntomas, pero sí ha padecido estar aislada porque ha tenido que confrontar muchas emociones.

"Yo quería seguir chambeando, quería seguir en el tren del ´Cuarentenorio cómico´, en el de ´Hoy´, un poquito para adormecer (el dolor), para enfocarme en otras cosas, pero fue como un freno de mano. Diosito me dijo: ´no, Escalona, siente y siente bien´, así que me fui a la casa de campo con mi tía, a Villa del Carbón, y pude desahogarme, cargar pilas, platicar cosas, llorar, gritar".

Durante la entrevista, Andrea se encontraba en casa de su mamá, donde ya ha comenzado a organizar sus cosas.

"Estoy guardando sus pashminas para poder guardar ciertos olores y cosas, pero mi mamá está más allá de eso, en la enseñanza, en lo que me dejó, en lo que me enseñó a vivir".

En este mar de emociones, Andrea se dice afortunada de haber tenido a su madre por 34 años.

"Me la gocé demasiado, hicimos viajes a Nueva York, estuvimos en todas las televisoras, en Los Ángeles, en Miami, en Argentina... cómo comimos".