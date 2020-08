Nunca dejaré la bici, dice Belem Guerrero

La bicicleta con la que ganó la plata olímpica en la prueba por puntos en el velódromo olímpico de Atenas 2004 está guardada en casa de su mamá...

Después Belem Guerrero usó otras para competir hasta su retiro en 2008 y hoy usa prácticamente solo una, pero como medio de transporte.

Sin embargo, la primera y única mexicana con un podio olímpico en el ciclismo de pista nunca se ha alejado del deporte que la llevó a los óvalos en Copas del Mundo, Mundiales y citas veraniegas, y actualmente es entrenadora de niños en Jalatlaco, Estado de México e imparte charlas motivacionales.

"En 2008 tuve el gusanito y participé en el Nacional y gané mi prueba y me dije: ´sí tengo madera, pero ya, hasta aquí´. Ahora sólo me gusta rodar, sentir la adrenalina de la bici, pero ya no de la misma manera competitiva, creo que ese proceso ya pasó por mi y ahora disfrutar mucho lo que hago, eso sí no dejo la bici.

"La uso para todo, como medio de transporte para ir a la tienda o al súper. La bici es mi motor, empecé así, a lo mejor fue un juego, que se hizo un sueño y luego una realidad y a un profesionalismo".

También Belem agradeció al presidente municipal de Jalatlaco la oportunidad de ser entrenadora en la localidad.





¿Y para trabajar?

Las actividades que tenía de mi trabajo se detuvieron (por la pandemia por Covid-19) y ahora todo es por línea y mensaje con los niños que se estaban preparando en la escuela de ciclismo en Jalatlaco. Tenemos un año entrenándolos y ya empezaron a participar en competencias y ésa es mi dinámica. Estar con la niñez enseñarles los pasos a seguir y si están enfocados guiarlos a tener un buen entrenador.

Yo estoy ahorita en general (como entrenadora) y también apoyo a muchas personas en el ámbito del ciclismo, los acompaño a entrenar, son personas que me piden que lo haga.





¿Te veremos pronto más en forma como entrenadora o en dirigencia deportiva?

Me gustaría apoyar más, claro, en el momento que me lo pidan me voy a poner las pilas y lo mejor que pueda para poner a México lo más alto.





La medalla y la bici con la que ganaste están con tu mamá ¿y el uniforme?

El uniforme de competencia está tal cual como terminé de competir (en 2004).





¿No se fue a la lavadora o la tintorería?

Nada, así con todo y los números y así como quedó de sudado, así, igualito. Me gusta mucho ese uniforme, fue fucsia y para mi fue impactante porque sentí que me veían todos: "el punto rosa ese de allá es la mexicana".





¿ Tienes contacto con los otros medallistas de Atenas 2004?

Si vieras que no, es más con algunos anteriores a ellos. De los nuevos con María del Rosario (Espinoza) que me impresiona, es una deportista elite de las mejores, con la que más se ha dado la oportunidad de conocerla y saludarla, mis respetos.





¿Otro medallista tiene un lugar especial?

Raúl González, admirable