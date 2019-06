Nunca cantaría reggaetón

Ciudad de México.

Con 40 años de carrera, la cantante mexicana Dulce lamentó que las voces con trayectoria y con un sello personal hayan desaparecido, debido a un mercado musical saturado de talentos uniformes, que son difíciles reconocer y saber quién es quién en la radio.

En entrevista vía telefónica, la intérprete de temas como "Tu muñeca" y "Lobo", explicó que ante esa uniformidad musical, el público prefiere deleitarse con voces que tienen una historia y muchos éxitos.

"En la actualidad hay cantantes de un solo éxito y eso lo que la gente escucha en un concierto, u otros que se la pasan cantando aquellos temas que con tanto esfuerzo colocamos en el gusto de la gente y que consagraron a figuras como yo", dijo la interprete.

Dulce afirmó que no hay nada como tener sus propios éxitos y no colgarse de lo que cantan los demás.

"Tengo mis temas y con ellos doy el espectáculo que la gente quiere", afirmó Dulce.

Añadió que mientras la balada romántica persista, muchas figuras como ella se mantendrán en la preferencia del público, porque "las tendencias o las modas se perderán".

ORIGINARIA DE TAMAULIPAS

La cantante originará de Matamoros, Tamaulipas, reconoció que géneros como el reggaetón están marcando su tiempo.

"A mí me gusta esa propuesta, pero no lo cantaría, no hay música despreciable, es cuestión de preferencias", afirmó la cantante.

Abundó que ama todas sus canciones, al considerarlas como sus hijas, "no tengo preferidas, porque no las puedo diferenciar, todas son parte de mí y hacen mi historia musical".

Todas sus interpretaciones son hermosas porque, aseguró, nunca ha grabado canciones que no la hayan enamorado, "tengo que vibrar con ellas para transmitir emociones y si eso no ocurre no vuelvo a cantarla".

Puntualizó que tiene muchos temas que su padre le enseñó y que lleva en el corazón, "pero que nunca cantó, porque yo me debo a mis éxitos y nunca mezclo algo que no he cantado sólo por complacerme".

NO PIENSA EN EL RETIRO

Dulce reconoció que en algunas ocasiones ha sentido los estragos del trabajo y ha deseado no subir al escenario, por algún malestar o cuestiones de salud, pero se mantiene firme porque se debe a su público.

"Soy profesional y cumplo mis compromisos con el mismo amor del primer concierto; si el artista no sale es porque ya murió, por eso nunca falto a mis presentaciones me sienta como me sienta", dijo Dulce.

Aseguró que a sus 64 años de edad, tiene una voz más potente, más madura, por lo que descarta abandonar los escenarios. "Yo me retiraría solo si ya no pudiera caminar, si ya no pudiera cantar, si ya no pudiera respirar por las altas notas que hago, seguro me retiraría a descansar, pero ahora estoy mejor que nunca".

Para la tamaulipeca el tren de su vida sigue avanzando, cambiando de ruta y en movimiento: "Avanzaré en medio del invierno y del verano, el tren es el mismo y voy montada a donde Dios quiera".

Adelantó que planea tomarse un descanso, y luego pondrá voz a una veintena de temas que tiene ya listos para lanzar en una plataforma, con los que sorprenderá a sus seguidores.

"Solo necesito poner la voz y los iré subiendo poco a poco, para que vean que tengo algo nuevo para mis fans, quiero hacerlo con calma y sin presiones de nada ni de nadie".

40 Años de trayectoria

La cantante Dulce indicó que aprovecha las redes sociales para estar en contacto con el público, pues afirma que Dulce no se hizo en redes, de hecho no existían, pero ahora las usa para agradecer a todos su apoyo, y quiere que vean que está vigente y fuerte con 40 años de trayectoria.