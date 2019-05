Nunca abusé de Amber Heard: Johnny Depp

Cd. de México.- Johnny Depp declaró por primera vez acerca de las acusaciones de abuso impuestas en su contra por su ex esposa, Amber Heard.

El actor aseguró que la denuncia de violencia doméstica de Heard es falsa y lo puede demostrar.

Según los documentos judiciales obtenidos por The Blast, Depp presentó una amplia declaración en apoyo a la demanda por difamación de 50 millones de dólares que impuso contra la estadounidense.

"He negado con vehemencia las acusaciones de la Sra. Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016", cuando ingresó a la corte para obtener una orden de restricción temporal con moretones pintados que los testigos y las imágenes de vigilancia muestran que no tenía ninguno.

"Seguiré negándolos por el resto de mi vida. Nunca abusé de la señorita ni de ninguna otra mujer", declaró el intérprete.

El histrión argumentó que decidió presentar la demanda no sólo para limpiar su nombre, sino también para ser portavoz de los hombres y mujeres que han sido dañadas por el abuso.

Además, presentó ante la corte nuevas pruebas que previamente no estaban en su poder, como audios, declaraciones juradas, fotografías y videos.

"Después de años de afirmar mi inocencia, finalmente estoy en condiciones de demostrarlo, desmantelando cada elemento de su engaño", aseguró el actor de cintas como El Joven Manos de Tijeras y Los Piratas del Caribe.

En su declaración, Depp repasa los diversos incidentes en los que su ex pareja lo acusa de violencia doméstica y los refuta todos, incluso la acusó por haber sido él la víctima en una ocasión.

"Hubo una relación de violencia doméstica documentada en nuestra relación: ella fue la perpetradora y yo la víctima. Mientras mezclaba anfetaminas recetadas y drogas sin receta con alcohol, Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de testigos terceros, que en algunos casos me causaron lesiones corporales graves", se lee en su declaración.

El actor incluyó varias fotos de las lesiones que afirma haber sufrido como resultado del presunto abuso a manos de Heard: un incidente ocurrió en abril de 2016 y luego otro en diciembre de 2015.

"A lo largo de nuestra relación, Heard cometió actos de violencia doméstica en mi contra. Ella me golpeó, me dio un puñetazo y me pateó. También, repetidamente y con frecuencia, arrojó objetos a mi cuerpo y cabeza, como botellas pesadas, latas de refrescos, velas encendidas, controles remotos de televisión y latas de pintura que me hirieron gravemente".

Johnny Depp explicó detalladamente uno de los incidentes durante su matrimonio, cuando Depp encontró heces en su cama.

"Después de retirarme de la presencia de Heard en el ático el 21 de abril de 2016, a la mañana siguiente, ella o una de sus amigas, defecó en mi cama, como una especie de broma enferma antes de que se fueran juntas al festival Coachella".

Depp afirma que Heard admitió a su administrador de bienes que había sido "una broma inofensiva".

Ese incidente, dijo Depp, es lo que lo llevó a buscar un divorcio de Heard.

"Como resultado de los años de abuso doméstico que había sufrido a manos de la Heard, más recientemente, el ataque físico y la defecación del 21 de abril en mi cama, antes de que ella y sus amigos se fueran a la mañana siguiente, resolví divorciarme de ella".

En su declaración, Depp señala otra supuesta mentira, al señalar que después del incidente que tuvo lugar el 21 de mayo de 2016, la intérprete mintió cuando dijo que llamó al 911 segundos después del supuesto incidente; Depp afirma que fue realmente una hora y 38 minutos más tarde.

Pero un registro de llamadas al 911 obtenido por The Blast muestra que un amigo de Heard llamó al 911 cuando Heard reclamó y luego hizo una segunda llamada, a la que hace referencia Depp.

Eric George, abogado de Amber Heard, dijo a The Blast que la evidencia con la que supuestamente muestra su inocencia son intentos desesperados del artista para revivir su carrera.