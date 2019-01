Nulas posibilidades de encontrar con vida a Emiliano Sala

NOTICIAS RELACIONADAS Desaparece avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala

Las posibilidades de encontrar con vida al futbolista Emiliano Sala son nulas.

Al menos esa es la versión oficial dada a conocer por John Fitzgerald, director de búsqueda aérea de Channel Islands, tras el desplome del aeronave donde viajaba el delantero argentino.

La avioneta en la que viajaba el futbolista desapareció mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha la noche de este lunes.

"Si realmente están bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos vivos. Me fui a nadar el otro día. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección.

"Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento", reconoció.

Sala, quien anotó 12 goles en 19 partidos con el Nantes en la Ligue 1 francesa esta temporada, fue traspasado al Cardiff City, con el que firmó la semana pasada.

Las labores de búsqueda continuaban este martes.