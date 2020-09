Nuevos elegidos

Después de unos días de trabajo y que se cancelara el amistoso ante Costa Rica para darle paso a Guatemala, Gerardo Martino dio este jueves la lista de convocados para el duelo que se disputará el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca a puerta cerrada.

Dentro de las novedades, aparte de que se confirmó la baja de Jonathan Orozco y la entrada de Rodolfo Cota, también fue dado de baja el volante de Xolos, Mauro Lainez, debido al brote de covid-19 que sucedió en el conjunto fronterizo hace unos días, ya que si bien aún no está confirmado que dio positivo por la enfermedad, el futbolista fue descartado debido a la situación sanitaria.

Martino asumió en enero del año pasado como entrenador de México, dirigiéndoles por última vez en noviembre del año pasado en un partido ante Bermudas por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Desde entonces, el estratega argentino no había podido trabajar con el equipo nacional hasta esta semana, cuando pudo contar con un grupo de jugadores de la liga local durante cuatro días para preparar un encuentro amistoso ante Guatemala.

Ese partido se realizará el próximo miércoles en el estadio Azteca.

"Me encantaría decir que no vamos a perder nada, pero sería decir algo que no es real", dijo Martino en una conferencia de prensa virtual. "Seguramente es como volver a empezar".