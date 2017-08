 Nuevo equipo sin Julión

Ciudad de México

Los cantantes Laura Paussini, Maluma, Yuri y Car­los Vives se declararon listos para regresar como coaches para la sexta temporada del reality show La Voz México que comenzará transmisio­nes el próximo 15 de octu­bre bajo la conducción de Jacqueline Bracamontes y Odalys Ramírez, con la pro­mesa de convertirse en la mejor edición de todas.

Laura Paussini y Yuri, quienes repiten como coach en México, prometieron risas y diversiones al por mayor, pero también refrendar ese lugar de punto de encuentro entre las familias mexicanas.

LA RUBIA Y LA MORENA

Yo no hubiera aceptado si no hubieran traído a Yuri. Somos la rubia y la morena de la televisión mexicana. Cuando me preguntan que por qué acepté nuevamen­te, les respondo que porque me diverto, me emociono y porque me gusta”, expresó la italiana, quien acotó que después de 24 años de carre­ra “puedo escoger lo que me gusta y lo que no”.

“Vine también a vivir emociones, porque me en­cuentro en el proceso de es­critura de los temas de mi nuevo disco, y necesitaba ese contacto y esas emociones que ya he vivido en México”.

La veracruzana, por su parte, reconoció la rele­vancia del reality musical y consideró que su pasión y entusiasmo, así como sus bromas, son las que la tie­nen sentada otra vez en una de las cuatro sillas que pro­meten llevar el mejor entre­tenimiento a la audiencia nacional.

“Lo que más me entusiasma de estar aquí es que reúne a la familia mexi­cana, que necesita entrete­nimiento sano, y de eso se encarga La Voz México”.

Maluma, quien se ha convertido en uno de los mayres represenatntes del género urbano gracias a temas como Vente pa’acá, Felices los 4 o Chanta­je, cantada a dueto con Shakira, se mostró encan­tado de regresar al reality, en el cual previamente ha­bía participado dentro de La Voz Kids, donde su equipo resultó ganador.

“Me siento demasia­do feliz, orgulloso, y hon­rado por la invitación. Me faltan muchos años para es­tar al nivel de mis compañe­ros, pero me siento muy feliz con lo que pasa en mi carrera en este momento y demos­trando que el género urbano también tiene un lugar muy importante en la música lati­na y a nivel mundial.

“Ahora es un reto, porque es crear credibilidad con los concursantes y hasta el mo­mento ha sido una experien­cia muy bonita, en la que la he pasado muy bien.”

Carlos Vives agradeció la invitación de la produc­ción comandada por Miguel Ángel Fox, y subrayó que después de su experiencia en la versión colombiana del programa aceptó por el sim­ple hecho de que se trataba de la versión mexicana.

UN BASTIÓN

“Estar aquí es un triun­fo para mí y para mi carre­ra. México es un bastión importante de indentidad latinoamericana, es algo muy fuerte, poderoso y hermoso.

“Me educaron con ese ca­riño hacia lo mexicano y te­nía que estar al servicio de los artistas y de la gente que sueña (los concursantes), y tengo en mi equipo a gente que es como yo, con la que me identifico en sus batallas por conquistar un sueño.”

Miguel Ángel Fox asegu­ró que en la eleccion de los coaches se fueron “a la se­gura, porque todos estaban probados”, al igual que el formato del reality, que se ha convertido en uno de los más exitosos de la televisión.

Que el formato se vaya renovando y refrescando cada temporada, y tener a los mejores participantes sobre el escenario, es lo que nos reta en esta ocasión”, precisó.

Su trabajo ‘tirado’ a la basura

Miguel Ángel Fox lamentó que los episodios grabados de ‘La Voz Kids’ en los que participaba Julión Álvarez hayan sido ‘tirados’ a la basura, luego de la vinculación del cantante con una pre­sunta red de narcotraficantes liderada por Raúl Flores Her­nández El Tío, y más se deslindan de él, ya que músi­ca y los videos del intérprete fue eliminida de las plataformas de streaming YouTube, Spotify y Apple Mu­sic, y lo más reciente es que sus cuentas de Facebook e Instragram también fueron canceladas.