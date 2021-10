Nuevo revés de los Potros

Los Potros no juegan mal pero fallan demasiado bajo la canasta y eso lo aprovechan los visitantes para sacarles los partidos en la segunda mitad.

Los Potros de Reynosa ya no relinchan ni en su propia casa. La quinteta fronteriza sufrió un nuevo revés ahora ante Demoledora de Linares por pizarra de 117-93.

La afición sigue siendo lo más rescatable en la duela del Gimnasio de la UAT ya que no dejan de alentar a su equipo y sobre todo se dedican a disfrutar en familia del basquetbol. El problema es que el público no juega y los que están en la cancha parece que no entrenan lo suficiente ya que cometen demasiados errores.

Con todo y eso los Potros estaban ganando el juego, incluso se mantuvieron arriba en el marcador al finalizar el primer periodo. Ronzell Evans y Bruno Tellez fueron de lo más rescatable en el equipo de casa, son los más atrevidos y además de ser los mejores canasteros también hacen la chamba defendiendo.

Se fue otra jornada en la Liga Cibapac y el equipo de Reynosa permanece en el fondo del grupo. Este jueves los Potros pagarán la visita a Linares.