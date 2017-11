Las carreras con vallas se han convertido en el nuevo reto de Metzy Guadalupe Domínguez Tristán, quien forma parte de los atletas reynosenses de alto rendimiento que se están preparando para encarar el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2018.

Con basta experiencia en las pruebas de velocidad (800 y 400 metros planos) ahora competirá por primera vez en los 100 y 400 metros con vallas lo cual le provoca una gran emoción.

“Desde siempre me ha gustado esta prueba y ahorita mi cuerpo, mi físico, están como para esas competencias, en lo que llevo entrenando me he sentido súper bien, ¡me encanta!, me gusta ponerme nuevos retos y no quedarme en lo mismo”, comentó la jovencita de 15 años de edad, que en febrero tendrá que demostrar sus avances para pelear por el boleto a la Etapa Estatal.

“Vallas es una prueba muy difícil porque se requiere de mucha técnica, entonces desde ahorita es como estarle “macheteando” para pasarlas bien, es la primera vez que competiré en estas modalidades pero voy a dar lo mejor de mi”, afirmó la estudiante del Pan-American School of Reynosa.

Metzy entrena diariamente con todas sus energía bajo la supervisión del profesor Carlos Olvera, juntos buscarán registrar 14 bajos en los 100 metros y menos del minuto con 20 segundos en los 400 metros.

Representar a Reynosa sigue siendo motivo de orgullo para esta joven atleta que busca convertirse en la número uno de México.

“Siempre orgullosa de representar a Tamaulipas, es un honor poder competir por este estado y por esta ciudad, aunque ya tengo tiempo haciéndolo sigo sintiendo mucha emoción cada que se presenta una nueva competencia”, finalizó.