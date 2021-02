Nuevo parche de Cyberpunk 2077 para que no hackeen tu PC

Por ello, el estudio desarrollador CD Projekt Red ha estado lanzando actualizaciones para solucionar los problemas, el último de ellos, una vulnerabilidad que permitía a los hackers tomar control de la PC.

Hace unos días se descubrió que había un problema en el juego que podría haber permitido a piratas informáticos ingresar a los sistemas de la PC de los jugadores a través de un código malicioso inyectado en modificaciones y archivos guardados personalizados. Cabe señalar que el error también significaba un riesgo para las consolas PlayStation 4.

Cuando se dio a conocer el problema CD Projekt Red instó a los jugadores a evitar el uso de modificaciones hasta que pudiera solucionar el problema. Ahora está enviando su parche Hotfix 1.12 que, de acuerdo con la compañía, "aborda la vulnerabilidad que podría usarse como parte de la ejecución remota de código incluidos los archivos guardados", según el estudio.

La actualización, explicaron, corrige un problema de saturación del búfer y elimina y reemplaza las DLL (biblioteca de enlace dinámico) que no son de ASLR (archivos de seguridad). Gracias a ello debería ser relativamente seguro para los usuarios volver a usar las modificaciones de Cyberpunk 2077. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los mods incluyan archivos ejecutables riesgosos, así que más vale tomar algunas precauciones.

Otros problemas que han solucionado

El estudio ha pasado por diversos problemas desde que lanzó Cyberpunk 2077. Uno de los que más polémicos es un error en el juego que permitía a los jugadores tener sexo con el avatar de Keanu Reeves.

Lo anterior se lograba gracias a un paquete de mod que permiten modificar ciertos elementos dentro del videojuego, como la apariencia de los personajes y escenarios. Este caso en particular permitía intercambiar cualquier modelo de personaje del juego por otro por lo que algunos tomaron a un joy toy, un robot sexual dentro del juego, para modificarlos con la apariencia de Johnny Silverhand, el personaje interpretado por Keanu Reeves.

Cuando la empresa se enteró decidió eliminar dicha modificación señalando que dentro de sus reglas establecen que el contenido generado por usuarios no debe ser dañino para terceros y que estaban en la obligación de respetar, especialmente, a los personajes que están inspirados en personas reales.

Pero ese no es el único problema que ha enfrentado la compañía. Hace poco tuvo pedir disculpas y ofrecer un reembolso a los usuarios descontentos. Y es que los errores han sido tantos que, incluso, Sony decidió retirar el producto de PS Store.

Precisamente con respecto a la consola de Sony, un usuario en Reddit descubrió que la versión para PlayStation 5 se congela completamente si se hace estallar una fila de autos.

Ello se suma a los errores iniciales encontrados por los gamers que incluían texturas sin cargar, coches que atravesaban superficies y un sinfín de detalles que impedían disfrutar del título.

Ante todo ello CD Projekt RED se comprometió a actualizar Cyberpunk 2077 durante los primeros meses de 2021 para introducir mejoras en el rendimiento del juego y corregir los errores. Incluso Marcin Iwi?ski, cofundador del estudio, dijo en un video que aceptaba que la versión de consolas de Cyberpunk 2077 no cumplió los estándares de calidad establecidos pero aclaró que la responsabilidad del asunto recae directamente en la administración del estudio, no en los desarrolladores. "Yo y todo el equipo de líderes lamentamos profundamente esto, y en este video soy yo quien lo reconoce públicamente. No culpen a ninguno de nuestros equipos por lo sucedido. Es un grupo talentoso que trabaja duro", afirmó.