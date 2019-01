Nuevo León: Tiran en un baldío a mujer asesinada

Monterrey, México.

El reporte, que movilizó a las corporaciones policiacas, se dio a conocer en los primeros minutos del ayer, en un terreno ubicado entre varias bodegas y en la parte posterior de una tienda Lowe's, cerca del cruce de Juanita Llaguno y Movimiento Obrero, en la Colonia Los Treviño.



En el lugar fue localizado el cuerpo de una mujer, quien horas después fue identificada por las autoridades como María Andrea Díaz Espinoza, de 50 años, quien tenía su domicilio en la Colonia San Pedro 400, en San Pedro.



Aunque en un principio se manejó que la víctima presentaba huellas de haber sido torturada y con heridas de bala, la autoridad investigadora sólo confirmó que en la revisión del cuerpo encontraron lesiones por proyectil de arma de fuego.



En el informe preliminar, la Policía Ministerial registró que la mujer presentaba tres heridas de bala: una de ellas en la nuca, otra en la espalda y una más en el rostro, a la altura del pómulo izquierdo.



Luego de acordonar el área del hallazgo, las autoridades confirmaron que la mujer no había sido asesinada en el lugar, y que ya sin vida, el o los asesinos sólo fueron a tirar el cuerpo.



Entre los indicios que encontraron los peritos que revisaron la escena del crimen, localizaron huellas de calzado y del rodado de neumáticos de un vehículo, pero no informaron sobre localización de algún casquillo.



Los agentes de la Fiscalía interrogaron a empleados de vigilancia de una empresa cercana, quienes no pudieron aportar datos sobre el movimiento de personas o vehículos sospechosos en el área.



Debido al acordonamiento, quedó por varias horas bloqueado el paso a la calle Juanita Llaguno, el único acceso para los vecinos de la Colonia Concordia, que se encuentra cerca del lugar.



De acuerdo con versiones de usuarios de redes sociales, en el lugar donde la mujer fue encontrada, hace años también fue localizado el cadáver de un hombre ejecutado, pero no se especificó la fecha de ese hecho.