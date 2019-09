Nuevo León: Roban menores 3 tiendas en 6 horas

Monterrey, México.

Los detenidos fueron identificados como Gerardo Armando D., de 17 años, y Cristopher Tadeo, de 14.



Dos de los atracos con violencia los cometieron en la mismo establecimiento, éstos con una hora de diferencia.



Se informó que en los tres robos los presuntos delincuentes se apoderaron de una cantidad de dinero superior a los 6 mil pesos, cajetillas de cigarros, cerveza y botellas de vino.



Una fuente policiaca dijo que los asaltos fueron en tiendas Seven Eleven y Oxxo, en las colonias Martínez y Pablo A. de la Garza.



La detención de los dos presuntos delincuentes fue reportada a las 3:50 horas en el cruce de Emiliano Zapata y 13 de Septiembre, en la Colonia Tampico.



Gerardo y Christopher fueron ubicados en un operativo de la Policía de Monterrey, luego de la denuncia por el tercer robo cometido durante la noche-madrugada.



El encargado de la tienda Seven Eleven, ubicada en Conchello y Emiliano Zapata, en la Colonia Martínez, dio las características de dos asaltantes que llegaron y robaron con violencia dos veces en menos de una hora, agregó la fuente.



A las 2:15 horas fue el primero de los atracos en ese negocio, en el que quebraron con una piedra el cristal de la puerta y penetraron para llevarse la gaveta de la caja registradora, botellas de vino y cajetillas de cigarros.



Una hora después volvieron a atacar y con un cuchillo amagaron al cajero y robaron dos cajetillas de cigarros y 12 latas de cerveza.



El informante dijo que tras la captura de los dos menores, se investigó una denuncia de robo con violencia que la Policía de Monterrey había recibido a las 21:35 horas en un Oxxo, ubicado en Pípila y José Santos Chocano, en la Colonia Pablo A. de la Garza.



Al llevar a los dos detenidos, uno de los empleados los reconoció como los asaltantes que lo amagaron con un cuchillo y robaron 6 cajetillas de cigarros y dinero en efectivo de la caja registradora, aunque no se dio el monto.



El caso fue a la Agencia Estatal de Investigaciones, donde se indaga si los dos menores han participado en otros asaltos en negocios de la zona oriente de Monterrey.



Gerardo y Christopher quedaron detenidos en la Policía Municipal.