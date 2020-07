Nuevo León recibe del Insabi 50 ventiladores para pacientes Covid

Ante la solicitud de mil 200 millones de pesos que pidió el estado a la federación para enfrentar la pandemia de Covid-19, durante el segundo semestre del año, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que les hicieron el ofrecimiento de apoyar de manera gradual, para la adquisición de insumos, equipamiento y la contratación de personal sanitario.

Por lo pronto, a tres días de que acudió a la Ciudad de México, para plantear los requerimientos del estado ante funcionarios federales de la Secretaría de Salud, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, envió 50 de los cien ventiladores para camas de terapia intensiva que solicitó por escrito.

El funcionario estatal señaló que esto junto con otras medidas de reconversión hospitalaria, permitirán incrementar la capacidad para atender pacientes de coronavirus en estado crítico, ya que de 559 respiradores mecánicos que tenía el sistema hospitalario público y privado de la entidad, ahora contará con 609 aparatos de ventilación para camas de terapia intensiva, de los cuales 270 están ocupados en este momento.

Manuel de la O confió en que, dado que si la va bien a Nuevo León le irá bien a México, también se apoyará al estado con recursos para la contratación de personal médico y de enfermería que se requiere para atender al cada vez mayor número de pacientes de Covid-19, y para aligerar el trabajo o dar algo de descanso a quienes han venido enfrentando la pandemia desde hace cuatro meses.

Este viernes se reportaron 592 casos de Covid-19, por segundo día consecutivo menos de 600 casos, a diferencia de las dos semanas anteriores en que los contagios superaron los 600 y 700 diarios. Asimismo, hubo 23 defunciones, para totalizar 732 desde que se registró el primer deceso el pasado tres de abril.

Reaparece la doctora Amalia Becerra

Durante la rueda de prensa de este viernes, reapareció la doctora Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, quien compartió su testimonio tras permanecer internada varios días en el mismo nosocomio donde atendía y al que ha vuelto para tratar a pacientes Covid.

Becerra Aquino comentó que "es impactante estar como paciente de coronavirus, pues no sabes si tu salud se puede complicar, y es algo diferente a cualquier otra hospitalización, pues no ves a tu familia ni conoces a quién te está atendiendo porque todos traen sus trajes 'de astronauta', aunque por saber quién era ella le daban su nombre y ofrecían todo su apoyo para sacarla adelante".

En este periodo fue su cumpleaños, el más diferente y a la vez el más feliz, porque fue en un momento en que ya iba superando la enfermedad y sentía que todavía tiene cosas qué hacer y que el hospital y la gente la necesita.

"La vida me brindó la oportunidad de ponerme en lugar del paciente en un momento crítico para la salud, estoy en un puesto de toma de decisiones, al estar ahí me sensibilice aún más para esta pandemia y los pacientes que me toque atender. Creo que esta experiencia me hará mejor persona y profesional de la salud", dijo Becerra Aquino.